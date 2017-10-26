9 girişimci yatırımcılarla buluştu

Ana partnerleri İş Bankası, Microsoft, Intel ve Gedik Yatırım olan StartersHub XO’nun 2017 programının odak alanları nesnelerin interneti, büyük veri ve finansal teknolojiler oldu. Arçelik, Marsh, Münich Re, Acıbadem Sigorta, Cardtek ve Başaksehir Living Lab’in de destek olduğu programa seçilen 15 girişim, 6 ay süren program boyunca takım özelinde belirlenen performans metriklerine göre her ay değerlendirildi. Programı başarıyla tamamlayan ve ürününü pazara çıkaran girişimler, StartersHub’tan 250 bin dolara kadar yatırım almaya hak kazandı.

KOLLARI SIVADIK

StartersHub kurucularından Ersin Pamuksüzer, yerli girişimlerin global başarılarına şahit olabilmek için kolları sıvadıklarını aktarırken, İş Bankası Dijital Bankacılık Müdürü Mehmet Fahri Can ise şunları söyledi: “Ana destekçilerinden olduğumuz, tecrübeli bir ekip tarafından yürütülmüş olan StartersHub XO programının 6 aylık sürecinin son gününde girişimlerle, program ortaklarıyla ve bu ekosistemin tüm taraflarıyla bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Biz de bu süreç boyunca girişimlere mentorluk desteği verirken önemli kazanımlar elde ettik, girişimlerden de farklı bakış açıları öğrendik. Umarım katkı sağlayabilmişizdir.”

DEMO DAY’DE ÖNE ÇIKAN GİRİŞİMLER

EyeDius: Güvenlik kameralarından elde edilen görüntüleri işleyerek sınır ve bölge koruması yapılmasını sağlıyor.

Kimola: Kişilerin dijital metinlerinden veri analizlerini sağlayarak markalara tüketicileri hakkında anlık, hızlı bilgiler sağlıyor.

Noffix: Stok yönetimi, dosya yönetimi ve iş yönetimi yapabilen çok yönlü ofis yönetim sistemi sunuyor.

Onlock: Akıllı kilit sistemi geliştiriyor. Girişim, daha şimdiden binin üzerinde ön sipariş aldı.

Ottoo: Bulut tabanlı Connected-Car platformu ve geliştirdiği ‘Smart Fleet’ uygulamasıyla şirketlerin iş modellerini iyileştiriyor.

Pastel Innovation: İnsan trafiği yoğun olan kapalı alanları daha sağlıklı hale getirmeyi amaçlıyor.

Paym.es: Mesajlaşma uygulamaları üzerinden ürün satışı gerçekleştirilmesini sağlıyor.

TagPay: Fiziksel kredi kartı olmadan hızlı ve kolay ödeme deneyimi yaşatan TagPay, dokunmatik ekranlı tüm akıllı telefonlarda kullanılabiliyor.