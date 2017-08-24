9 dil bilen Ugandalı Jennifer Adıyaman'a gelin geldi

Uganda'dan iki yıl önce akrabalarını ziyarete geldiği Türkiye'de Adıyamanlı Cengiz Çakılkaya ile tanışarak evlenen Jennifer, Müslümanlığı seçerek Elif adını aldı.

Sabah gazetesinin haberine göre bilgisayar mühendisi olan ve 9 dil bilen Ugandalı Elif gelin, geldiği Adıyaman'da tarlada çalışıp, tütün ekiyor. Bundan iki yıl önce Uganda'dan İstanbul'a yakınlarını ziyarete gelen Jennifer burada Adıyamanlı Cengiz Çakılkaya ile tanıştı. Bir süre sonra ikili evlenmeye karar verdi. Evlendikten sonra Adıyaman'ın merkeze bağlı Palanlı köyüne yerleşen 24 yaşındaki Ugandalı Elif'in 9 ay önce "Rabia" adını verdiği bir kızı oldu. İngilizce, Fransızca, Kürtçe, Türkçe, İspanyolca, Somalice, Afrikanca, Rusça ve Samoa dillerini bilen Elif, gelin geldiği Palanlı köyünün en hamarat gelini olarak anılıyor. Köyde eşi ile birlikte tarlalarda çalışan Elif, tanışma hikâyelerini ve yaşadıklarını anlattı:

'ZOR DA OLSA ALIŞTIM'

"Türkiye çok sevdiğim bir ülke. Her fırsatta İstanbul'da akrabalarımızı ziyarete geliyordum. En büyük hayalim de İstanbul'a yerleşip büyük bir şirkette çalışmaktı. 9 dil bildiğim için bu hayalimi gerçekleştireceğime inanıyordum. Cengiz'le bir alışveriş merkezinde karşılaştık, göz göze geldik. Ben Türkçe bildiğim için 'Bana neden bakıyorsunuz?' dedim. O da 'Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Siz nerelisiniz?' diye sordu. Ben de Ugandalı olduğumu söyleyince 'Size bir şey ısmarlayabilir miyim?' dedi. Teklifini kabul ettim. Kahve içtik, tanıştık. Daha sonra ben ülkeme döndüm ve Facebook üzerinden görüşmeyi sürdürdük. İki yıl önce bana evlenme teklifinde bulundu ben de kabul ettim. O kararı aldıktan sonra buraya gelmem gerekiyordu. Başta bu durum benim için epey zordu. Çok farklı bir kültür. Ama Cengiz'e olan aşkım yüzünden her şeye zor da olsa alıştım" dedi.

PALANLI'NIN EN HAMARATI

Köyde yaşayanların önceleri Elif'i yadırgadığını ancak artık alıştıklarını anlatan Cengiz Çakılkaya ise "Elif köyümüzün en hamarat gelini oldu. Köy hayatına benden daha iyi uyum sağladı. Yakında onun ailesi köye ziyaretimize gelecek. Onları burada en iyi şekilde ağırlayacağız" diye konuştu.