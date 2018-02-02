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9 bin doların altını gördü

Hürriyet Haber
02.02.2018 - 09:33 | Son Güncelleme:

Kripto paralar açısından pek de iyi geçmeyen bir haftanın ardından Bitcoin 9 bin doların altında seyrediyor.

En popüler sanal para olan Bitcoin, bundan sadece altı hafta önce, 18 Aralık 2017'de 19,511 dolarlık tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Şimdi ise ilginin hızla arttığı dijital para rekorunun yarısının da altında bulunuyor.

Diğer önemli sanal paralar da Bitcoin'un kaderini paylaşıyor. Ripple 1 doların altına gerilemesi sonrasında 90 centin de altına düştü. Ethereum 1,000 doların altında işlem görüyor.

Sanal paralarda TSİ 08:20'de fiyat bilgileri şu şekilde:

Bitcoin, (TSİ 01:00'den itibaren) yüzde 5.28 düşerek 8,622 dolardan alıcı buldu. Bitcoin bu hafta yüzde 20'nin üzerinde değer kaybetti.

Ripple, Bitstamp fiyatlarına göre yüzde 11.29 düşerek 0.8496 dolardan işlem gördü. Ripple'ın haftalık kaybı yaklaşık yüzde 35.50 seviyesinde.

Ethereum, tüzde 7.17 ekside 942 dolara geriledi. Ethereum bu hafta yüzde 23 geriledi.

Litecoin, yüzde 9.11 azalarak 131.23 dolara düştü. Litecoin bir haftada yüzde 32 düştü.

Etiketler: Bitcoin , Bitcoin düşüş , Bitcoin artar mı
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