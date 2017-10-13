9 besinle göbek yağlarına son verin

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Göbek yağları sadece görüntü açısından değil sağlık açısından da olumsuz sonuçlara yol açabilir. Kolesterol, tansiyon, diyabet, sırt ağrısı, kalp hastalığı gibi birçok hastalığa davetiye çıkarabilir. İlerleyen yaşlarda metabolizma yavaşladıkça bu bölgelerdeki kiloları vermek daha da zorlaşabiliyor. Bu nedenle geç kalmadan göbek bölgesindeki fazlalıklardan kurtulmanız daha sağlıklı bir yaşam ve daha fit bir görünüm için oldukça önemlidir.
Beyaz ekmek, şekerli yiyecekler, fast-food, ambalajlı ürünler göbek yağlanmasına neden olan besinlerdir. Siz de bu besinleri hayatınızdan çıkarıp düzenli ve sağlıklı beslenerek, egzersiz yaparak istediğiniz görünüme kavuşabilirsiniz.
Göbeğinizdeki yağlardan kurtulmak için sofralarınızdan eksik etmemeniz gereken 9 besin:
Yoğurt
Protein açısından zengin olan yoğurt, uzun süre tok tutan besinler arasında yer alır. Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımına yardımcı olur. İnsülin direncini de dengelemesiyle kilo vermede oldukça etkilidir. Vücuttaki ödemlerin atılmasını da sağlar. İçerdiği probiyotik maddeler sayesinde sindirimi güçlendirir.
Muz
Muz potasyum bakımından zengin olan bir meyvedir. Potasyum yağ yakıcı ve kilo verdirici özelliğe sahip olması sebebiyle tüketilmesi gereken besinler arasında yer alır. Aynı zamanda ödem attırıcı bir etkiye sahiptir.
Yumurta
İçerdiği aminoasitler ile tüketilmesi gereken besinlerden biridir. Uzun süre tok tutmaya yardımcı olur. Yağ yakıcı özelliği bulunur.
Çilek
Kırmızı meyveler grubunda yer alan çilek bol antioksidan içerir. Kan akışını hızlandırır. Kaslara daha fazla oksijen gider. Kalp krizine karşı iyi gelir. Göbek yağların eritilmesinde etkilidir.
Tarçın
Lif bakımından zengin olan tarçın sindirime yardımcı olur. Uzun süre tok tutar. Kan şekerini düzenleyerek, tatlı isteğinin azalmasında etkilidir.
Ananas
Çok iyi bir yağ yakıcı olan kalorisi düşük bir besindir. İçerisinde demir, kalsiyum, potasyum, magnezyum, A vitamini, B ve C vitaminleri bulunur. Sindirime yardımcı olur ve karın bölgesinde yağların yakımı için tüketilmesi gerekir.
Badem
Hem tok tutucu hem yakıcı özelliğe sahip olan badem iyi bir atıştırmalıktır.
Avokado
Omega-9 yağ asitlerinden oluşan avokado metabolizmayı hızlandırarak kilo vermede oldukça etkilidir. Yüksek lif içeriğiyle uzun süre tok tutar.
Turunçgiller
Greyfurt, limon, mandalina, portakal yağ yakıcı özelliğe sahip besinlerdir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek, metabolizmayı hızlandırır.
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