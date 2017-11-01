9 aylık hamile kadına hırsızlık gözaltısı

Olay, dün Atakum İlçesi Yenimahalle'de meydana geldi. 9 aylık hamile Meryem Y. ile eltisi Burcu Y.'yi bir evden çıkarken gören apartman sakini, şüphelenince polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Hırsızlık Bürosu ekipleri, iki şüpheliyi yolda yürürken yakaladı. Aramada şüphelilerin üzerinde bir suç unsuruna rastlanmadı. Ancak, araştırmada daha önce bir eve girip 750 lira çaldıkları tespit edilince şüpheliler gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan Meryem Y. ile Burcu Y. bugün adliyeye sevk edildi.