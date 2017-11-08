9 ayda 600 milyon dolar

Türkiye'ye sağlık turizmi kapsamında gelen ziyaretçi sayısı, bu yılın üçüncü çeyreğinde 315 bin 258'e ulaşırken, tedavi için gelenlerden yaklaşık 600 milyon dolar gelir elde edildi.



AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ocak-eylül döneminde Türkiye'nin sağlık alanında ağırladığı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 arttı. Söz konusu dönemde ülkeye sağlık turizmi kapsamında gelenlerin sayısı 315 bin 258'e ulaşırken, bunların 235 bin 245'i yabancı ziyaretçilerden oluştu.

Uluslararası hasta hizmetleri de sunulan bölümleri bulunan şehir hastaneleriyle "nitelikli yatak" kapasitesini artırmaya devam eden Türkiye'nin sağlık turizmi geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5 artarak 596 milyon 489 bin dolara yükseldi. Sağlık turizmi kapsamında elde edilen gelir, geçen yılın 9 ayında 512 milyon 69 bin dolar, 2015'te ise 451 milyon 985 bin dolar olmuştu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, gelişmiş ülkelere göre yüzde 40-60 ucuz sağlık hizmeti sunulan Türkiye'de, uluslararası sertifikaya sahip hastane sayısındaki artışın sağlık turizminde talebi artırdığını söyledi.

Tedavi için gelen turistlerin daha çok harcama yaptığına işaret eden Ulusoy, "Tatil amacıyla ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 2016'da 633 dolarken, sağlık turizmi kapsamında gelen ziyaretçilerden elde edilen kişi başı ortalama gelir 2 bin 500 dolara yakın oldu." bilgisini verdi.

Son 10 yılda sağlık alanında turistlerin beklentilerine yanıt veren hastane, termal otel, SPA, sağlıklı yaşam merkezlerinin sayısı ve kalitesinin arttığını dile getiren Ulusoy, özellikle saç ekiminde Körfez ülkelerinden yoğun ilgi olduğunu, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Dubai, Ürdün ve Lübnan gibi ülkelerden bu operasyon için turistlerin geldiğini bildirdi.

"BÖLGEDE SAĞLIK ÜSSÜ..."

Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Enginer Birdal da Türkiye'nin bölgede bir sağlık üssü haline gelebileceğini belirterek, "Tedavi amaçlı gelen turist, diğerine göre ortalama 4 kat daha fazla döviz bırakıyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de tedavi olmaları bile 3-4 milyon hastayı tedavi etmemiz anlamına geliyor ki bu bile çok önemli kazanımlar sağlayacaktır." diye konuştu.

Birdal, Türkiye'nin, özellikle estetik operasyonlarda en fazla talep gören ülkelerden olduğunu, burun ve meme estetiği, yağ aldırma gibi operasyonlarda tercih edildiğini, saç ekiminde ise dünyada ilk sırada bulunduğunu söyledi.

İklim koşulları ve ulaşım imkanlarının Türkiye'yi daha popüler hale getirdiğini aktaran Birdal, "Birçok Avrupalı ve Amerikalı Türkiye’deki fiyatları çok ekonomik bulurken, Türk Cumhuriyetleri, Rusya ve Ortadoğu ülkeleri sunulan kaliteli hizmet dolayısıyla Türkiye’yi seçiyor. Örneğin ABD'de 25 bin avroya mal olan yüz gerdirme operasyonu Türkiye'de 6 bin avroya yapılabiliyor." dedi.

"HEM TEDAVİ HEM TATİL"

Ankara Tabipler Odası Başkanı Vedat Kaya, yabancıların Türkiye’yi yüksek teknoloji gerektiren tıbbi alanlarda tercih ettiğini belirterek, gelen hastaların çoğunun İstanbul, İzmir, Antalya ve Ankara’da tedavi gördüğünü belirtti.

"Sağlıkta otelcilik" kavramının oluştuğuna dikkati çeken Kaya, “Hastalar gelip tedavi oluyor, arkasından 10-15 gün tatil yapıp ülkeden ayrılıyor. Hastanelere yakın oteller işletiliyor ve hasta tedavisini burada tamamlıyor.” ifadesini kullandı.

Güven Hastanesi İdari Direktörü Dr. Semih Baykara da ülkede sağlık turizminin ağırlıklı olarak özel hastaneler tarafından gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Bununla beraber şehir ve kamu hastanelerinde de 'nitelikli yatak' kapasitesinin artması, sağlık turizminin daha da hareketlenmesi beklenmektedir. Bu alanda yabancı dili iyi olan sağlık personeli sayısının artmasına ihtiyaç duyulmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.