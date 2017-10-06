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    9 ayda 285 kadın öldürüldü

    ANKARA
    06.10.2017 - 21:35 | Son Güncelleme:

    CHP’nin Kadın ve Çocuk Hakları İzleme Komisyonu Başkanı, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, bu yılın 9 ayında 285 kadının öldürüldüğünü, 252 çocuğun istismara uğradığını, bilançonun çok ağır olduğunu ve rakamların her geçen yıl arttığını söyledi.

    Yüceer ile CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu Meclis’te düzenledikleri basın toplantısında bu konudaki tespitlerini anlattı. “Kadın cinayeti ve çocuk istismarının rakamlara indirgenmesi trajedinin boyutunu örtüyor olsa da bu verileri değerlendirmemiz gerekiyor” diyen Yüceer, şunları söyledi:

    SORUN SADECE CİNAYET DEĞİL

    “Hemen her gün televizyonlarda kadınlar aleyhine programlar var. Kadınların sorunu sadece cinayet değil. Yoğun şekilde ekonomik şiddete, psikolojik şiddete, cinsel şiddete de uğruyor kadınlar. Bu konuda basının duyarlılığının da azaldığını görüyoruz. 2016’nın ilk 100 gününde kadına şiddetle ilgili 4 bin 90 haber yapılmışken, 2017’nin ilk yüz gününde bu yarıya yakın düşüyor ve 2 bin 44 habere geriliyor. O kadar gündelik hale gelmiş ki maalesef artık basında da yeterince yer almıyor. İktidar, kadın düşmanı söylemleri sürekli gündeme getirerek bu samimiyetsizliğini ortaya koyuyor. İçişleri Komisyonu’nda görüşülen müftülere nikah yetkisi de kadın haklarına vurulan ağır bir darbe. Çocuk evliliklerin önündeki son bariyer de kaldırılmak isteniyor.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , Candan Yüceer , chp
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