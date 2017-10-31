9 ayda 25.2 milyon turist

Turizm gelirinin yüzde 77’si yabancı ziyaretçilerden, yüzde 23’ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Ziyaretçi sayısı ise geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 38.1 arttı ve 16 milyon 663 bin 265 kişi oldu. Bunların yüze 82.6’sını 13 milyon 770 bin 308 kişi ile yabancılar, yüzde 17.4’ünü ise 2 milyon 892 bin 957 kişi ile yurtdışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.



Üçüncü çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 634 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 900 dolar oldu. Kişi başı yapılan toplam harcalama ortalaması ise 684 dolar olarak gerçekleşti. Ocak-eylül dönemi bakıldığında toplam turizm gelirleri toplamda 20.1 milyar dolara ulaştı. Bu rakam 2016’nın aynı döneminde, 17.3 milyar dolardı. Geçen sene ocak-eylül döneminde 24.6 milyon turist gelirken, bu yıl söz konusu dönemde 30.3 milyon turist Türkiye’ye geldi.



Türkiye’ye gelen yurtdışı ikametli Türk vatandaşı sayısı 5.1 milyon olurken, Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısı 25.2 milyona ulaştı. Geçen yılın ilk 9 ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise 19.8 milyondu. 2015’in ocak-eylül döneminde ise Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı 33.5 milyon olarak gerçekleşmişti.