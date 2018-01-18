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    9 ay önce kaçmıştı! Cezaevi firarisi yakalandı

    AA
    18.01.2018 - 13:58 | Son Güncelleme:

    Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Lokman Kıno yakalandı.

    Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, 9 ay önce İstanbul Maltepe Cezaevi'nden firar eden Lokman Kıno'nun Tekirdağ'da olduğu istihbaratı üzerine geniş çaplı çalışma başlattı.  Kapaklı'nın Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunduğu belirlenen Kıno, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.  İşlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edilen cezaevi firarisi Kıno, tutuklanarak cezaevine gönderildi.  Hakkında kasten adam yaralama, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve uyuşturucu ticareti yapmak gibi pek çok suç kaydığı bulunduğu öğrenilen Kıno'nun, 2017 yılının mayıs ayında İstanbul Maltepe Cezaevi'nden firar ettiği belirtildi. 

    Etiketler: firari
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