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    9 ay boyunca 17 otelde beş kuruş vermeden yaşamış!

    DHA
    01 Ağustos 2017 - 12:35Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 12:48

    Brezilyalı dolandırıcı İsveç’in başkenti Stockholm’deki 17 değişik otelde dokuz ay boyunca beş kuruş ödemeden yaşamayı başardı.

    En son kaldığı Scandic Hotel’de Mayıs ayında yakalanarak tutuklanan Brezilyalı çıkarıldığı mahkemede ağırlaştırılmış dolandırıcılık suçundan sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Yaşadığı hotellerdeki hizmetlerden faydalanarak 17 hoteli toplam 41 faturanın karşılığı yaklaşık 250 bin Kron (26 bin Euro) dolandıran Brezilyalı mahkeme kararına göre dolandırdığı hotellere bu miktarı ödemekle de yükümlü tutuldu.

    Dolandırdığı bütün hotellere aynı site üzerinden rezervasyon yaptıran dolandırıcı, hotel girişlrinde bagajının gecikeceğini, bu nedenle de hemen ödeme yapamayacığını söyleyerek kredi kartı bilgilerini bıraktı.

    Brezilyalı, kaldığı hotellerden kaybolduktan sonra kredi kartı bilgileri üzerinden yapılan araştırmalarda, kartın yeterli bakiyeye sahip olmadığı anlaşıldı.

    Mahkemeye tanıkların ifadeleri, 28 yaşındaki Brezilyalının cep telefonundaki GPS pozisyonları, wi-fi bağlantıları ve Facebook paylaşımları delil olarak sunuldu.

     

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    Etiketler: isveç , Stockholm , dolandırıcılık
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