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9 akaryakıt şirketine 4,4 milyon lira ceza

AA
12.01.2018 - 11:14 | Son Güncelleme:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 9 akaryakıt şirketine toplam 4 milyon 394 bin 284 lira para cezası kesildi.

EPDK'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre EPDK, sorumlu müdür çalıştırmama, hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün ve vaziyet planı harici gizli tank ve düzenek bulundurma, dağıtıcısına ait işaret, sembol ve giydirmeleri bulundurmama, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali, menşei belli olmayan akaryakıt alımı gibi nedenlerle 9 akaryakıt şirketine toplam 4 milyon 394 bin 284 lira para cezası uyguladı.

Kurum, 1 akaryakıt şirketi ve 2 doğalgaz şirketinden yazılı savunma istedi, bir doğalgaz şirketine de ihtar verdi. İlanda ayrıca, akaryakıt piyasasında faaliyet gösteren 41 şirkete ait 2017 yılı yurt içi kaynak bilgilerine ilişkin beyanların alınamadığı, söz konusu beyanları 15 gün içinde göndermeyen şirketlerin bilgilerinin dikkate alınmayacağı kaydedildi.

Etiketler: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu , ceza
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