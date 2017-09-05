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    8K çözünürlüklü TV'ler Avrupa yolunda!

    Hürriyet Haber
    05.09.2017 - 08:01 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 08:02

    Sharp, IFA 2017'de tanıttığı 8K televizyonunun Avrupa sınırlarına, beklenenden de daha çabuk giriş yapacağını açıkladı!

    İnsanlar 4K fikrine daha yeni alışırlarken, Sharp Corporation Avrupa'ya 8K'yı getireceğini duyurdu. Hatta firma bununla da kalmayıp, 2018 Mart ayına kadar bu ürünleri sunacağını iddia etti.

    IFA 2017 etkinliğinde Sharp, AQUOS Series olarak bilinen yeni 8K TV ve ekranlarını tanıttı. Bu seriler Çin, Japonya ve Tayvan'da Kasım ile Şubat ayları arasında piyasada olacak ve Avrupa'ya da Mart ayında gelecek.

    70 inçlik 8K ekranların 4 HDMI girişine sahip olacağı biliniyor. Bu bağlantıların bir tanesi 8K'ya özel olacakken diğerleri 4K ve 2K desteğine sahip olacak ve 8K çözünürlüğe upscale yapabilecek.

    8K çözünürlük gerçekten oldukça etkileyici. Fuarda gösterilen videolar ağır çekimde açan çiçeklerden Animal Planet ilhamlı çekimlere kadar geniş bir aralıkta yer almaktaydı ve bu görüntülerin tamamı, oldukça etkileyici bir renk derinliği ve keskin detayları ile inanılmaz derecede gerçekçi gözüküyordu.

    Sharp bir süredir Japonya'da endüstriyel alanda 8K ekranlar sunmaktaydı ancak IFA 2017 ile beraber bu teknolojiyi Dünya geneline yaymakta kararlı olduğunu göstermiş durumda.

    8K ekran teknolojisi, önümüzdeki birkaç yıl boyunca Sharp'ın asıl iş alanı olacak gibi görünüyor ve firma, kameralardan düzenleme yazılımına, depolama sistemlerinden ekranlara pek çok farklı ürün sunarak 8K için bir ekosistem yaratmaya çalışacak. Firma, bu ekosistemin yaratılması ile beraber 8K içeriklerin artacağını ümit ediyor.

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    Etiketler: televizyon , 8k , internet , sharp
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