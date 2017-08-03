88 Katarlı şirket İzmir’e geldi

TÜRKİYE ve Katar arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla “Katar-Türkiye İkili İş Görüşmeleri” gerçekleştirildi. Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen organizasyon için gıda, inşaat, medikal, plastik, kağıt sektörlerinde Katar’dan 88 firmanın yöneticisi İzmir’e geldi. Bu firmalar 200 Türk şirketi ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani, Katar'ın yaşadığı abluka sonrası Türkiye'nin verdiği destekten ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk hükümetine ve bu süreçte etkin rol oynayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye teşekkür ettiklerini belirtti.

554 MİLYON DOLAR

Al Sani, şöyle konuştu: “Kriz sırasında verdiğiniz destek ve gösterdiğiniz şerefli tutum, iki ülke arasındaki tarihi ilişkileri daha da güçlendirdi, derinleştirdi. 4 ülke tarafından kanunsuz olarak uygulanan ticaret alanındaki ablukadan etkilenmedik. Doğalgaz ve LNG ihracatı da devam ediyor. İhracatta yüzde 30 artış kaydettik. Ülke ekonomisinin istikrar ve yatırım fonlarının güçleri açısından ilerlemesi sürüyor. Katar ve Türkiye, ender görülen bir kardeşliğe ve çok iyi ilişkilere sahip iki ülke. Tüm alanlarda ilişkilerimiz devam ediyor. Bu ilişkilerimiz ticaret hacmine de yansımıştır. 2017'nin ilk yarısında ticaret hacmimiz 554 milyon dolar olmuştur. Bunda da son dönemde alınan kararlar çok büyük rol oynadı. İlişkilerimizi ekonomik alanda derinleştirdi. Katar ve Türkiye özel sektörleri, kanuni olmayan ablukanın kırılmasında büyük rol oynamıştır. Türk ürünleri, Katar pazarında kendini ispat etmiştir.”

ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Katar Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Mahdi Al Ahbabi, abluka kararı sonrası Türkiye'den Katar'a ilk geminin kalktığı İzmir'de bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını, Türkiye'ye devlet ve iş dünyası olarak kendilerine verdiği destekten ötürü teşekkür ettiklerini söyledi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk ise, iki ülkenin birbirine verdiği karşılıklı desteğin ticari ilişkilerin güçlenmesine katkı sağladığını belirterek, “Katar’a uygulanan abluka, iki ülke arasındaki ticaretin artması için bir fırsat. Bizler Egeli ihracatçılar olarak nitelikli, kaliteli ve rekabetçi fiyatlara sahip ürünlerimizle her tür iş birliğine açığız” dedi.

YATIRIMLARI ARTTIRMALIYIZ

TÜRKİYE ile Katar arasında yapılacak çalışmalarda yatırımların artması gerektiğini dile getiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “5 Haziran Katar’ın 15 Temmuz’uydu. Sivil demokrasi devrimi yapan Türkiye biran bile tereddüt etmeden Katar’ın yanında oldu. 6’sında Katar’a inen ve o gün yapılan tüm seferler, Katar’a giden ilk gıda gemileri hep İzmir’den kalktı. İzmir’in serin meltemiyle, yelleriyle bu desteği İzmir’den gönderdik. Katar’ı ablukaya alınca içerde bir hareketlenmeyi umanların bu emelleri Türkiye’nin desteğiyle sona erdi. Ticaretin yanı sıra birlikte yatırımlar yapın. Katar’ı bir lojistik üssü olarak da kullanmanızı ve o coğrafyadaki diğer ülkelere de ticaret yapmanızı istiyoruz. Bunun ardından Katar’da da benzer bir organizasyon yapacağız. 2022’deki Dünya Kupası Katar’da yapılacak. Bu şampiyona için 220 milyar dolarlık bir altyapı ve inşaata ihtiyaçları var. Bunlar Türk firmalar tarafından yapılabilir. Bu toplantıların kardeşlikler üretmesini diliyorum. Türkiye sizin eviniz, memleketiniz. Memleketinize hoş geldiniz” diye konuştu.