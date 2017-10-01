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    Hürriyet >Eğitim>87 yaşında öğretmeyi sürdürüyor

    87 yaşında öğretmeyi sürdürüyor

    AA
    01.10.2017 - 13:34 | Son Güncelleme:

    Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski dekanlarından 87 yaşındaki Prof. Dr. Cevat Geray, haftanın belli günlerinde ders vermek için kaldığı huzurevinden üniversiteye gidiyor. Öğrencilere yararlı olduğuna inandığı sürece derse girmeye devam etmek isteyen Geray, kendisi gibi yaş almış insanlara, dünyayla ilişkilerini kesmemelerini tavsiye ediyor.

    Şehircilik uzmanı, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Geray, öğrenci olaylarının en yoğun yaşandığı dönemleri de içeren 1977-1982'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde dekanlık görevinde bulundu. Geray'ın bu dönemde, öğrenciler arasında uzlaşıyı sağlamak için yaptıkları, daha sonra "Efsane Dekan" isimli kitaba da konu oldu.

    87 yaşındaki Prof. Dr. Geray, uzun süren çalışma hayatının ardından emeklilik günlerini huzurevinde gazete okuyarak, arkadaşlarıyla sohbet ederek ve bilimsel yazılarını içeren kitabının hazırlıklarıyla geçiriyor. Geray, haftanın belli günlerinde de, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde lisans, lisans üstü ve doktora derslerine giriyor.

    Anlattıklarının öğrenciler tarafından ilgiyle karşılanmasından memnuniyet duyduğunu aktaran Geray, yararlı olduğuna inandığı sürece derslere girmeye devam etmek istiyor.

    "Çocuklarım gelip gidiyorlar"

    İleri yaştaki insanların bütün gereksinimlerini karşıladığı için huzurevini tercih ettiğini anlatan Geray, "Çocuklarımız 'Yaşlılara biz bakarız' derler ama onlar için hem yük olur hem de birtakım rahatsızlıklar olabilir. Çocuklarım buraya gelip gidiyor, her konuda bana yardımcı oluyorlar" dedi.

    Yaşamdan kopmamaya çalıştığını dile getiren Geray, kendisi gibi yaş almış insanlara, "Sağlıklı yaşamaları gerekiyor. Öbür dünya için çalışırken de bu dünyadan ilişkilerini kesmemelerini öneriyorum. Bazıları emeklilik dönemini ölümü beklercesine geçiriyorlar. Bu yanlış gibi geliyor. Hepimizin geldiği, gideceği yer belli. Günlerini anlarında yaşasınlar. Anı da günü de yaşamak gerekir" tavsiyesinde bulundu.     

     

     

     

    Etiketler: akademisyen , ders , öğrenci
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