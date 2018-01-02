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    87 öğrenciye robotik kodlama eğitimi

    DHA
    02.01.2018 - 15:58 | Son Güncelleme:

    Niğde’de ‘Oku, Düşün, Uygula, Neticelendir’ projesi kapsamında 87 öğrenciye Robotik Kodlama eğitimi verilecek.

    Kalkınma Bakanlığı tarafından SODES kapsamında finanse edilen Niğde Valiliği koordinasyonunda Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Oku, Düşün, Uygula, Neticelendir projesinin açılış toplantısı düzenlendi. Niğde 5 Şubat Ortaokulu’nda düzenlenen açılış toplantısına Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ali Bingül ve ÿöğretmenler katıldı. Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, 12 ay sürecek projenin toplam bütçesinin 110 bin 38 TL olduğunu söyledi.

    Yaşar şöyle konuştu:
    "Kalkınma Bakanlığı tarafından SODES kapsamında finanse edilen Niğde Valiliği koordinasyonunda Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müzce yürütülen 2 projemizden biri olan ‘Oku, Düşün, Uygula, Neticelendir’ adlı projemizle 10 köy okulu, 10 Sevgi Evlerinden ve 67 de 5 Şubat Ortaokulu’muzdan olmak üzere toplam 87 öğrencimize Robotik Kodlama eğitimi vereceğiz. Robotik setlerle 5 Şubat Ortaokulu’muzun bilgisayar laboratuvarını Robotik Eğitim Merkezi’ne dönüştürdük. Burada öğrencilerimiz robotlarla kodlama öğrenecekler. 12 ay sürecek Projenin toplam bütçesi 110 bin 38 TL."

    Etiketler: Kodlama Eğitimi , ÖĞRENCİ
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