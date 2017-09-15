85'lik fon yöneticisinden uyarı

Borsaların durmak bilmeyen rallisi bu sabah Kuzey Kore riskine de bağışıklık kazandığı izlenmini verirken balon uyarıları da devam ediyor.

Son uyarı 1932 doğumlu milyarder hedge fon yöneticisi Julian Robertson'dan geldi. Robertson, hisse senetleri piyasasında bir balonun mevcut olduğunu ifade etti.

BusinessHT'nin haberine göre Robertson'a göre düşük faizler hisselerdeki değer artışını ateşliyor ve tarihsel olarak borsanın tamamı çok yüksek.

NEDEN BALON VAR?

"Piyasanın tarihsel tabanda bu kadar yukarıda olmasının faizlerin bir hayli düşük olmasına bağlı olduğunu düşünüyorum" diyen Robertson bu nedenle faiz artırımını da destekliyor. Robertson, "Faizlerin yükselmesi gerektiğini düşünüyorum, çünkü bence bir balon yaratmaktayız" dedi.

Robertson, 1990'lardaki teknoloji balonunu doğru tahmin eden isim olarak biliniyor.

ROBERTSON YALNIZ DEĞİL

Robertson balon yorumunda yalnız değil. 1987'den 2006'ya kadar Fed'in direksiyonundaki isim olarak 19 yıl boyunca ABD para politikasına yön veren Alan Greenspan da balon uyarısında bulunmuş adresi ise tahvil piyasası olarak gösterek "Hisse senedi piysalarında aşırılık arayanlar tahvil fiyatlarından endişe etse daha iyi" demişti. Greenspan'a göre tüm hesaplamalarda uzun vadeli reel faizler çok düşük ve sürdürülebilir değil.