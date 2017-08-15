85 çocuğun fişini çektiler

Ülkenin yoksul Uttar Pradeş eyaletine bağlı Gorakhpur şehri, bir insanlık dramına sahne oldu. Hindistan basınına yansıyan haberlere göre, tedarikçilerin paralarını alamadıkları gerekçesiyle siparişleri teslim etmediği Baba Raghav Das Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, oksijen ünitelerine bağlı tam 85 çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Uttar Pradeş eyaletindeki Baba Raghav Das Hastanesi’nde tam 85 çocuğun canını alan skandal sonrası halk sokaklara dökülerek hem hastane yönetimini hem eyalet yetkililerini protesto eylemleri yaptı.

VALİ ANT İÇTİ

Yetkililer korkunç olayla ilgili soruşturma başlatırken, hastane ise iddiaları reddetti. AFP haber ajansına konuşan hastane başkanı P.K. Singh, 25 çocuğun hafta sonu ‘akut ansefalit sendromu’na bağlı semptomlar sonucu öldüğünü söyleyip, başka ölüm olmadığını iddia etti. Eyalet valisi koyu Hindu rahip Yogi Adityanath ise ihmali olan herkesin cezalandırılacağına ant içti.