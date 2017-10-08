84'ü söyleseydik çılgına döneceklerdi

SEFER İÇİN HAZIRLIKLIDIR

“Allah’a hamd olsun ki, göz pınarlarından sicim gibi akan yaşları dindirecek güç buradadır, bu salondadır. Feryatları bitirecek irade ayaktadır, teyakkuzdadır, sefer için hazırlıklıdır. Barzani’nin 25 Eylül komplosu Sevr’i canlandırma teşebbüsüdür. Irak’ın Kuzeyi’nde sahnelenen Kürdistan provası; Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını, geleceğini ve sınırlarını hayati derecede etkileyecek bir beka sorunudur.



DEDİĞİMİZİ YAPARIZ

Herkes ayağını denk alsın, sözlerinin nereye varacağını iyi tartsın. Beş bin ülkücü hazır demişsek, karar verilmiş, söz bir defa ağızdan çıkmıştır. Dediğimizi yapar, yaptığımızı dosta da düşmana da delilleriyle gösteririz. 82 Kerkük dedik, 83 Musul dedik, 84’ü de söyleseydik, herhalde bunlar çılgına dönecek, deli divane olup geçmişte ziyaret edip gülücükler saçtıkları PKK kamplarında tekrar soluklarını alacaklardı.

Şayet Barzani aklını başına almazsa, bir gece orada görünmek, bağımsızlıkta ısrar ederse, Misak-ı Milli’nin namusunu çiğnetmemek bizim boynumuzun borcudur. Barzani’nin 25 Eylül komplosunu beka meselesi olarak görüyor, bu uğurda yeri gelirse gemileri yakacağımızı açık seçik ilan ediyoruz.”



HÜKÜMETİN YANINDAYIZ

Bu süreçte MHP devletin ve hükümetin yanında sağlam, tavizsiz, milli çıkarlara uygun bir şekilde duracaktır. Aynı siperdeyiz. Aynı cephedeyiz. Aynı saftayız. Bu iradeyi kıramayacaklar. Şayet Barzani aklını başına almazsa, bir gece orada görünmek, bağımsızlıkta ısrar ederse, Misak-ı Milli’nin namusunu çiğnetmemek bizim boynumuzun borcudur. Bağdat harap olduktan, Basra yıkıldıktan, Irak tasfiye olduktan sonra ya Türkmeneli devletleşmeli ya da 82 Kerkük, 83 de Musul olmalı, tarihin parantezi kapatılmalıdır. Biz Kerkük’te olmazsak, işte o zaman Diyarbakır’ı veririz.