Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>84’ü söylemeyeyim çünkü 85’in heyecanı kalmayacak

    84’ü söylemeyeyim çünkü 85’in heyecanı kalmayacak

    Umut ERDEM/ANKARA
    10.10.2017 - 23:04 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, merak uyandıran “84’ü de söyleseydik bunlar çılgına dönecekti” sözlerine dünkü grup toplantısında açıklık getirdi. “Bugünden 84’ü söylemeyeyim, çünkü 85’in heyecanı kalmayacaktır” diyen Bahçeli, şunları söyledi:

    ÜLKÜCÜ KATİLLERİ İŞBAŞINDA

    “Utanmadan diyorlardı ya MHP bitti, istifalar çözülmeye neden oluyor. Yüzsüzce konuşuyorlardı ya MHP çöküyor, baraj altına doğru gidiyor. Telaşa lüzum yoktur, bunların alayı ağızlarının payını aldılar. Kötü niyet sahiplerine sesleniyorum. İşbirlikçiler bizi algılayamaz. Ülkücü katilleri yine havayı kirletmek için işbaşındadır. Karanlıkta aydınlık sıfatı kazanmak için çabalayanlar faaldir. Dünya gazetesinde köşe sahibi olan bildik bir akademisyen de bu koroya katılmıştır.
    Bin yıl hâkimiyetimizde bulunan, şunun şurasında bir asır evvel oyunlarla elimizden alınan topraklarla ilgilenmemiz hakkımız, milli görevimizdir. Türk askerini sırtından vuran alçaklarla yanak yanağa verip zehir imal edenler bize Misak-ı Milli hususunda ayar veremez. Misak-ı Milli, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşsenedi varoluş beyannamesidir.

    1924’te milletvekillerine yılbaşı hediyesi olarak Misak-ı Milli haritası dağıtılmıştır. Bu haritada ‘Batum, Halep, Rakka, Deyr-i Zor, İdlib, Süleymaniye, Musul ve Kerkük’ Türkiye toprağı olarak gösterilmiştir. Zoruna giden varsa bizim meselemiz değildir. Misak-ı Milli Türk milletinin yeminidir. Bu yemin tutulmalıdır. Şimdi anlaşıldı mı niye 82 Kerkük? Şimdi belli oldu mu niye 83 Musul? Bugünden 84’ü söylemeyeyim, çünkü 85’in heyecanı kalmayacaktır. Bize ne işiniz var Kerkük’te diyorlar ama ABD’ye dönüp ne arıyorsunuz Irak’ta, ne geziyorsunuz Suriye’de demiyorlar, diyemiyorlar.

    SEYİRCİ KALAMAYIZ

    Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunacağız ancak bu durum tersine dönerse, bu ülkeler dağılırsa biz bu altüst oluşa seyirci kalamayız, dışardan bakamayız. Misak-ı Milli’nin mirasıyla ilgilenmek hakkımız olduğu kadar ecdadımızın bize yüklediği tarihi görevdir.
    TSK muharebe maksadıyla İdlib’e girmeyecekse de her ihtimal ve saldırıya hazırlıklı ve tedbirli olması hayati önemdedir. Türkiye’nin güvenliği için İdlib asıl sahip ve sakinlerinin hâkimiyetine girmelidir. İdlib operasyonu kolay olmayacak, zaman alacaktır. Ama sabırlı, akıllı, stratejik davranmak; gerektiği yerde silahlı mücadeleden de kaçınmamak lazımdır.”

    DOSTLUK VİZESİNİN SÜRESİ DOLMAK ÜZERE

    ABD, Türkiye’nin bölgede inisiyatif almasından rahatsızdır. ABD sudan bahanelerle sanal kriz arayışına yeltenmiştir. ABD konsolosluğunda çalışan, çarpık ve kuşkulu ilişki ağları olan bir şahsın tutuklanmasından sonra büyükelçilik skandal bir karara imza atmıştır. ABD’nin dostluk, müttefiklik, stratejik ortaklık vizesinin süresi dolmak üzeredir. Bir Kızılderili sözünde aynen şöyle denir: ‘Dur, dinle. Hep konuşursan hiçbir şey duyamazsın.

    ERZURUM HATIRASI

    ERZURUM’dan MHP Grubu’nu izlemeye gelen teşkilat üyeleri, Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye Erzurumspor forması ve tespihi hedi-
    ye etti. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)

    Etiketler: gazetehaberleri , mhp , bahçeli
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri