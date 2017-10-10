84’ü söylemeyeyim çünkü 85’in heyecanı kalmayacak

ÜLKÜCÜ KATİLLERİ İŞBAŞINDA

“Utanmadan diyorlardı ya MHP bitti, istifalar çözülmeye neden oluyor. Yüzsüzce konuşuyorlardı ya MHP çöküyor, baraj altına doğru gidiyor. Telaşa lüzum yoktur, bunların alayı ağızlarının payını aldılar. Kötü niyet sahiplerine sesleniyorum. İşbirlikçiler bizi algılayamaz. Ülkücü katilleri yine havayı kirletmek için işbaşındadır. Karanlıkta aydınlık sıfatı kazanmak için çabalayanlar faaldir. Dünya gazetesinde köşe sahibi olan bildik bir akademisyen de bu koroya katılmıştır.

Bin yıl hâkimiyetimizde bulunan, şunun şurasında bir asır evvel oyunlarla elimizden alınan topraklarla ilgilenmemiz hakkımız, milli görevimizdir. Türk askerini sırtından vuran alçaklarla yanak yanağa verip zehir imal edenler bize Misak-ı Milli hususunda ayar veremez. Misak-ı Milli, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşsenedi varoluş beyannamesidir.

1924’te milletvekillerine yılbaşı hediyesi olarak Misak-ı Milli haritası dağıtılmıştır. Bu haritada ‘Batum, Halep, Rakka, Deyr-i Zor, İdlib, Süleymaniye, Musul ve Kerkük’ Türkiye toprağı olarak gösterilmiştir. Zoruna giden varsa bizim meselemiz değildir. Misak-ı Milli Türk milletinin yeminidir. Bu yemin tutulmalıdır. Şimdi anlaşıldı mı niye 82 Kerkük? Şimdi belli oldu mu niye 83 Musul? Bugünden 84’ü söylemeyeyim, çünkü 85’in heyecanı kalmayacaktır. Bize ne işiniz var Kerkük’te diyorlar ama ABD’ye dönüp ne arıyorsunuz Irak’ta, ne geziyorsunuz Suriye’de demiyorlar, diyemiyorlar.

SEYİRCİ KALAMAYIZ

Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunacağız ancak bu durum tersine dönerse, bu ülkeler dağılırsa biz bu altüst oluşa seyirci kalamayız, dışardan bakamayız. Misak-ı Milli’nin mirasıyla ilgilenmek hakkımız olduğu kadar ecdadımızın bize yüklediği tarihi görevdir.

TSK muharebe maksadıyla İdlib’e girmeyecekse de her ihtimal ve saldırıya hazırlıklı ve tedbirli olması hayati önemdedir. Türkiye’nin güvenliği için İdlib asıl sahip ve sakinlerinin hâkimiyetine girmelidir. İdlib operasyonu kolay olmayacak, zaman alacaktır. Ama sabırlı, akıllı, stratejik davranmak; gerektiği yerde silahlı mücadeleden de kaçınmamak lazımdır.”

DOSTLUK VİZESİNİN SÜRESİ DOLMAK ÜZERE

ABD, Türkiye’nin bölgede inisiyatif almasından rahatsızdır. ABD sudan bahanelerle sanal kriz arayışına yeltenmiştir. ABD konsolosluğunda çalışan, çarpık ve kuşkulu ilişki ağları olan bir şahsın tutuklanmasından sonra büyükelçilik skandal bir karara imza atmıştır. ABD’nin dostluk, müttefiklik, stratejik ortaklık vizesinin süresi dolmak üzeredir. Bir Kızılderili sözünde aynen şöyle denir: ‘Dur, dinle. Hep konuşursan hiçbir şey duyamazsın.

ERZURUM HATIRASI

ERZURUM’dan MHP Grubu’nu izlemeye gelen teşkilat üyeleri, Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye Erzurumspor forması ve tespihi hedi-

ye etti. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)