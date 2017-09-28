82 yaşındaki amca, cani çıktı!

Adıyaman Besni'de Mustafa Kirazkırmızı (48), 22 Nisan'da tarlasında çalışırken başına balta ile vurularak katledildi. 6 kişilik özel ekip, cinayeti aydınlatmak için harekete geçti. Soruşturma başlatan polis, ölen adamın 82 yaşındaki amcası Cuma Kirazkırmızı'nın ayakkabısında kan olduğunu fark etti. Sorgulanan amca, cinayetle ilgisinin olmadığını söyleyince salıverildi. Ancak o ayakkabısı kriminal incelemeye gönderildi. Yapılan incelemede, Cuma Kirazkırmızı'nın ayakkabısındaki kanın, öldürülen Mustafa Kirazkırmızı'nın DNA'sıyla uyuştuğu belirlendi. Yeniden gözaltına alınan Cuma Kirazkırmızı, suçunu itiraf etti. Polis sorguyu derinleştirince zanlı amca, Mustafa Kirazkırmızı'nın 27 yıl önce aynı bölgede başı taşla ezilen ağabeyi Durmuş Kirazkırmızı'yı da öldürdüğünü söyledi. "Aramızda tarla meselesi vardı, bir cahillik ettim" diyen amca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YILLARDIR BU CANİYLE YAN YANA YAŞAMIŞIZ



Sabah'ın haberine göre 5 ay önce öldürülen 3 çocuk babası Mustafa ile 27 yıl önce başı taşla ezilerek öldürülen Durmuş Kirazkırmızı'nın katilinin amcaları Cuma Kirazkırmızı çıkması, aileyi şoke etti.

Babasının mezarına koşan Mustafa Kirazkırmızı'nın oğlu Fatih Kirazkırmızı, "Rahat uyu babam, katiliniz yakalandı. Koynumuzda beslediğimiz yılanmış. Yıllardır bu caniyle yan yana yaşamışız" dedi. Öldürülen kardeşlerin babası Mehmet Kirazkırmızı ise "Benim canlarımın canını alan insan benim kardeşim olmaz" diyerek gözyaşı döktü.





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