Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>82 ülkenin mutfağı Bursa’da üretiliyor

82 ülkenin mutfağı Bursa’da üretiliyor

Hürriyet Haber
12.02.2018 - 23:44 | Son Güncelleme:

BURSA’da endüstriyel mutfak sektöründe faaliyet gösteren ve 5 kıtada 82 ülkeye dış satım gerçekleştiren İnoksan, özel siparişle 2 bin, 5 bin ve 7 bin kapasiteli büyük boy bulaşık yıkama makineleri üretip, ihraç ediyor.

Yemek sanayilerinde, askeri kuruluşlarda, hastanelerde veya binlerce kişinin çalıştığı iş yerlerinde konteyner gibi büyük bulaşık makineleri kuran firma, İnoksan markasının altında yeni bir bulaşık makinesi markası oluşturmayı amaçlıyor. İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, 1980’den bu yana endüstriyel mutfak sektöründe İnoksan markasıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Varlık, her türlü endüstriyel mutfak ekipmanı üretebilir teknoloji ve altyapılarının bulunduğunu vurgulayarak buzdolabı, bulaşık makinesi, fırın, yemek hazırlama üniteleri, patates soyma makineleri, pişirme gereçleri gibi endüstriyel mutfakta akla gelecek hemen her çeşitteki makine ve ekipmanı imal ettiklerini anlattı.

Etiketler: gazetehaberleri , bursa , Mutfak
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri