82 ülkenin mutfağı Bursa’da üretiliyor

Yemek sanayilerinde, askeri kuruluşlarda, hastanelerde veya binlerce kişinin çalıştığı iş yerlerinde konteyner gibi büyük bulaşık makineleri kuran firma, İnoksan markasının altında yeni bir bulaşık makinesi markası oluşturmayı amaçlıyor. İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, 1980’den bu yana endüstriyel mutfak sektöründe İnoksan markasıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Varlık, her türlü endüstriyel mutfak ekipmanı üretebilir teknoloji ve altyapılarının bulunduğunu vurgulayarak buzdolabı, bulaşık makinesi, fırın, yemek hazırlama üniteleri, patates soyma makineleri, pişirme gereçleri gibi endüstriyel mutfakta akla gelecek hemen her çeşitteki makine ve ekipmanı imal ettiklerini anlattı.