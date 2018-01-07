81 yaşındaki adam 79 yaşındaki eşini nacakla öldürdü

Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde yaşayan M.F. (81), eşi Zeynep F. (79) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

M.F, tartışma sırasında evdeki nacakla eşi Zeynep F'nin başına vurarak öldürdü.



Cinayetin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden M.F, eşini öldürdüğünü itiraf ederek teslim oldu.



Eve giden ekipler, yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı.



Savcısının incelemesinin ardından kadının cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

*Nacak: Sapı kısa, küçük odun baltası



Temsili fotoğraf



