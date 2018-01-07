Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>81 yaşındaki adam 79 yaşındaki eşini nacakla öldürdü

    81 yaşındaki adam 79 yaşındaki eşini nacakla öldürdü

    AA
    07.01.2018 - 13:15 | Son Güncelleme:

    Bilecik'in Bozüyük ilçesinde eşi tarafından nacakla başına vurulan 79 yaşındaki kadın öldü.

    Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde yaşayan M.F. (81), eşi Zeynep F. (79) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
    M.F, tartışma sırasında evdeki nacakla eşi Zeynep F'nin başına vurarak öldürdü.

    Cinayetin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden M.F, eşini öldürdüğünü itiraf ederek teslim oldu.

    Eve giden ekipler, yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

    Savcısının incelemesinin ardından kadının cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

    *Nacak: Sapı kısa, küçük odun baltası
    81 yaşındaki adam 79 yaşındaki eşini nacakla öldürdü
    Temsili fotoğraf

    Etiketler: Bilecik , Bozüyük , cinayet
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri