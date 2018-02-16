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    81 üniversiteye ‘Kalite Yönetim Sistemi’ belgesi

    AA
    16.02.2018 - 16:25 | Son Güncelleme:

    Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, yurtiçinde ve dışında 81 üniversiteye Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından ‘ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi’ belgesi verildiğini söyledi.

    Çelik, Ahi Evran Üniversitesine (AEÜ) ‘ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi’ belgesi verilmesi amacıyla düzenlenen törene katılmak için geldiği Kırşehir'de, Vali Necati Şentürk'ü ziyaret ederek bakanlığın kentteki yatırımları ve hizmetleriyle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

    Daha sonra AEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene katılan Çelik, TSE'nin gerekli denetim süreçlerinin ardından üniversitelere kalite yönetim belgeleri verdiğini belirtti.

    Çelik, yurtdışında da birçok üniversiteye bu belgenin verildiğini anlatarak, "TSE, yurtdışındakilerle beraber 81 üniversiteye 'ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi' belgesi verdi. Bunların arasında Azerbaycan, Kazakistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversiteler de var. Bu belge şimdi de Ahi Evran Üniversitesine takdim ediliyor" dedi.

    Bakanlığının özellikle Ar-Ge merkezlerinin sayısının artmasını çok önemsediğini belirten Çelik, üniversite, valilik, belediye ve diğer ilgili kurulların teşvikiyle Kırşehir'de de Ar-Ge merkezlerinin açılmasını arzuladıklarını söyledi.

    Çelik, Ar-Ge merkezlerine vergi muafiyetlerinin de getirildiğini anlatarak, şöyle devam etti:
    "Bakanlığımız Ar-Ge merkezlerini önemsiyor. 1.000 civarında Ar-Ge ve tasarım merkezimiz var. Son dönemde bu konuda büyük bir hamle yaptık. Ar-Ge merkezlerini, illerimizde gelişme ve yüksek teknolojiye yönelik en önemli adımlar olarak görüyoruz. Bunların artması için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüklerimiz aracılığıyla katkılar sağlıyoruz. Özellikle büyük fabrikalarda mutlaka bu merkezler olmalı. Bir yıl önce mecliste yapılan düzenlemeyle Ar-Ge merkezleriyle ilgili bazı kolaylıklar getirildi. Ar-Ge merkezlerinde lisans, yüksek lisans öğrencisi bulunduranlara yüksek vergi muafiyetleri de var."

    Kırşehir ve diğer tüm illerden TÜBİTAK'a proje başvuruları beklediklerini söyleyen Çelik, bu kuruma 60 ayrı alanda başvuru imkanı olduğunu belirtti.

    Çelik, "Ahi Evran Üniversitesi’nin öncülüğünde, sanayimizle beraber TÜBİTAK'a yeni yeni başvurular yapılması lazım. TÜBİTAK'a 60 civarında proje başvuru kanalı var. Bir başvuru kabul olmaz belki ama kabul edilen başka bir başvurunuz hem Kırşehir'e hem üniversiteye hem de Türkiye'ye büyük değer katabilir. Değerlendirme jürilerinde değerli akademisyenlerimiz görev yapıyor. Patent ya da diğer projeler, hangisi olursa olsun bunların her birisi için ayrı ayrı müracaatlar gerekiyor. Mutlaka başvuru yapılması ve sonuç alınması lazım. Bu konuda başvurular bekliyoruz" dedi.

    AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da 2015 yılında başladıkları kalite sürecinde ‘ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi’ belgesi almaya hak kazanarak serüvenlerini taçlandırdıklarını söyledi.

    Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Çelik, ‘ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi’ belgesini Rektör Karakaya'ya takdim etti.

    Törene, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, AK Parti Kırşehir milletvekilleri Salih Çetinkaya, Mikail Arslan, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı.

    Etiketler: Üniversite , ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi , Belge , Ahi Evran Üniversitesi , TÜBİTAK
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