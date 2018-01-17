81 kişi donarak hayatını kaybetti

SON 10 yılda 2 bin 500 kişinin donarak öldüğünün belirtildiği haberde, donanların birçoğunun sokaklarda değil, ısıtması yeterli olmayan evlerde yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Haberde, evsizlere yardım için kurulan Menhely Vakfı Müdürü Zoltan Aknai, “Macaristan’da evsizlerin sayısı hakkında kesin bir bilgi yok. Vakfımızın yaptığı son araştırmada yaklaşık 10 bin evsiz tespit edildi. Buna karşın Budapeşte’de, belediyeler, vakıflar ve dini kuruluşların işlettiği 2 bin 308 yataklı 34 gece barınağı faaliyet gösteriyor” dedi.

Eurostat verilerine göre, 2016’da Macarların yaklaşık yüzde 9.2’si gerektiği şekilde evlerini ısıtamıyor.

Macaristan İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkede yıllık ortalama 200-250 kişi donarak hayatını kaybediyor.