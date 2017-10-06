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    81 ilde ortak operasyon: Bin 157 kişi yakalandı

    Mehmet Can TOPTAŞ/ANKARA
    06.10.2017 - 21:04 | Son Güncelleme:

    Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, mala karşı işlenen suçlardan aranan şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla 81 İl Emniyet Müdürlüğü tarafından eş zamanlı olarak il ve ilçelerde sabah erken saatlerde operasyonlar yapıldı.

    Beşincisi yapılan ve 2 bin 658 ekip ile 7 bin 925 personelin görev aldığı operasyonlarda 2 bin 761 ikamette arama yapıldı. Çeşitli hırsızlık suçlarından aranan 714, diğer suçlardan ise 443 şahıs olmak üzere aranan toplam bin 157 kişi adli mercilere sevk edildi. Adli Mercilere sevk edilenler arasında; 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranan 3, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 20, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 74, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 214, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 569 şahıs olmak üzere toplamda kesinleşmiş hapis cezası ile aranmakta olan 880 hükümlü şahıs ve yakalama emri ile aranmakta olan 277 şahıs bulunuyor. Ayrıca yapılan bu operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, 14 mermi, 2 kurusıkı tabanca, 18 gr eroin, 830 gram esrar ele geçirildi.

     

     

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    Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü , operasyon , İçişleri bakanlığı
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