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    Haberler >Gündem>81 ilde aynı anda operasyon başladı

    81 ilde aynı anda operasyon başladı

    Mehmet Can TOPTAŞ/ANKARA
    12.10.2017 - 16:58 | Son Güncelleme:

    Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Daire Başkanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince, kural ihlali yapan motosiklet sürücülerine yönelik "Son Sürat" uygulaması gerçekleştiriliyor.

    Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı ve Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanlığının koordinesinde genel asayiş, trafik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla motosikletlere yönelik Türkiye genelinde “Son Sürat” isimli uygulama yapıldı.

    81 İl Emniyet Müdürlükleri ve Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan uygulamayla, aranan şahısların yakalanması sağlandı ve çalıntı, aranan motosikletler ile motosikletlerin ve sürücülerin trafiğe uygunlukları denetlendi.

    Uygulama ile polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde oluşturulan 4 bin 315 noktada, 6 bin 873 ekip ve 25 bin 247 personelin katılımıyla motosikletler ve sürücüleri; plaka, sigorta, ruhsat, şasi numaraları ve gizli bölmeleri kontrol edildi. Çalıntı ve herhangi bir eksiği bulunan motosikletler trafikten men edilirken, kaskını takmayan ve eksik evrakları bulunan birçok sürücüye de para cezası kesildi.

    Etiketler: Motosiklet
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