81 İl valisi Ankara'ya çağrıldı

Vilayetlerevi'nde yarın başlayacak ve iki gün sürecek toplantının ana gündem maddesi terör ve operasyonlar olacak.

Toplantıda ayrıca, asayiş, trafik, uyuşturucu ile mücadele, vatandaş buluşmaları, yayla ve meralar, 112 acil çağrı merkezleri, pasaport ve sürücü belgeleri ve güvenli okul projeleri de ele alınacak. Valileri daha sonra Başbakan Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da kabul edecek.



Toplantıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan duyuru şöyle:

"İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun başkanlığında gerçekleştirecek toplantıda, Bakanlığımız merkez ve bağlı kuruluşlarının görev alanları, güvenlik ve asayiş, trafik, uyuşturucu ile mücadele, vatandaş buluşmaları, yayla ve meralar, 112 acil çağrı merkezleri, pasaport ve sürücü belgeleri ve güvenli okul başta olmak üzere çeşitli konular görüşülecek.



Toplantıda ayrıca, bakanlığın yürüttüğü "Biz Anadoluyuz Projesi", "Açık Kapı Projesi", "İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES)", "e-Devlet Uygulamaları Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi ve Süreçlerin Sadeleştirilmesi Projesi" gibi çeşitli projeler de ele alınacak.

81 il valisinin katılacağı toplantıda bakanlıklarının görev alanlarıyla ilgili olarak; Kalkınma Bakanı Sayın Lütfi Elvan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak, Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekçi, Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfenkci'ye hitap edecekler.



Ayrıca 81 il valisini, 11 Ekim Çarşamba günü Başbakan Sayın Binali Yıldırım Çankaya Köşkü'nde, 12 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.