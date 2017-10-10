81 il valisi Ankara’ya çağırıldı

Vilayetlerevi’nde yapılacak valiler toplantısında, terörle mücadele dışında asayiş, trafik, uyuşturucu ile mücadele, vatandaş buluşmaları, yayla ve meralar, 112 acil çağrı merkezleri, pasaport ve sürücü belgeleri, güvenli okul projeleri de ele alınacak. Toplantıda İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen projeler de görüşülecek.

KOM’DA FETÖ TOPLANTISI

FETÖ soruşturmalarının merkezi konumunda bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı’nda ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında toplantı yapıldı. KOM şubelerinden sorumlu 81 ilin emniyet müdür yardımcıları ile KOM Şube Müdürleri’nin katıldığı toplantıda, organize suçlarla mücadelede gelinen nokta, bundan sonraki süreçte suç örgütleriyle mücadeleye dönük yeni yol ve yöntemlerin belirlenmesi, FETÖ ile mücadele konularıyla ilgili değerlendirilmelerde bulunuldu.