81 Başsavcılığa yazı gitti... Kapıdan kovun!

Adalet Bakanlığı Müsteşarı Selahaddin Menteş, hâkim ve savcılara gönderdiği uyarı yazısında, yargıyı etkileme girişimlerine karşı derhal gereğinin yapılmasını istedi. 2 Ocak tarihli yazıda şöyle denildi: “Bazı kişilerin kendilerini bakan, müsteşar veya üst düzey bürokratlarla yakınlık iddiaları ya da kişisel nüfuzlarını kullanmak suretiyle yargı mensuplarını etkilemeye yönelik davranışlar içine girdikleri, bilgi almak ya da yardım talebiyle adli mercileri aradıkları yönünde duyumlar alınmıştır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişinin yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremeyeceği, genelge gönderemeyeceği; tavsiye ve telkinde bulunamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Anayasamızdaki mahkemelerin bağımsızlığı ilkesi ile CMK ve TCK’nın ilgili hükümleri gözönünde bulundurularak, dosyalardan bilgi alma talebinde bulunanların veya yargı görevi yapanları etkilemeye teşebbüs edenlerin yardım adı altında yapılacak başvurularına itibar edilmemesi, ayrıca suç teşkil eden taleplerle ilgili olarak tavassut girişiminde bulunan kişilerin veya arayan numaraların tespit edilerek derhal kanuni gereğince tevessül edilmesini rica ederim.”

YARGIYA MÜDAHALE ETMEK SUÇTUR

Adalet Bakanlığı yazısında yargıya talimatla ilgili şu ifadeler yer aldı: “5237 sayılı kanunun 277. maddesinde yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs suçu düzenlenmiştir. Maddeye göre, görülmekte olan bir davada yargı görevi yapanı hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs etmek suç olup yaptırımının hapis cezası olduğu hüküm altına alınmıştır.”