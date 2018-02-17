800 milyonluk şov! Değeri 50 milyon lirayı bulan tekneler Tuzla’da

17-25 şubat tarihleri arasında Tuzla Viaport Marina’da sergilenecek teknelerin toplam değeri ise 800 milyon lirayı buluyor. 10 Şubat’ta başlayan ve 18 Şubat’a kadar devam edecek olan CNR Avrasya Boat Show Fuarı’nın son hafta sonu ile Uluslararası Boat Show Eurasia Fuarı’nın ilk hafta sonu da aynı anda düzenlenmiş olacak. Böylece bir şehirde aynı anda ilk kez iki boatshow gerçekleştirilecek. Uluslararası Boat Show Eurasia Fuarı’na katılan teknelerin bir bölümü karada bir bölümü ise denizde sergilenecek.

Fuarda, Beneteau, Bavaria, Axopar, Deniz Yatçılık, Tezmarin, BC Marin, Bodrum Marine Group, Gena Yacht, Greenline, Numarine, Karina Yatçılık, Sirena Yatçılık, Sunseeker, Top Leisure, Turmarin gibi markaların tekneleri yer alacak. Toplamda 270’den fazla teknenin sergileneceği Uluslararası Boat Show Eurasia’da ilk kez görücüye çıkacak tekneler de bulunuyor.

Fuarda İlk kez sergilenecek 35 tekne yer alırken, bu tekneler arasında 50 milyon liralık değeriyle Majesty 110 dikkat çekiyor. Türkiye lansmanını yapacak Majesty 110 dışında, lansman tekneleri arasında Absolute Navetta 73 dünyada ilk defa kara fuarında Tuzla’ da sergilenecek. Numarine 26 XP dünya lansmanını Tuzla’da yapacak. Numarine 32 XP, Sirena 64, Sirena 56, Ice Cat 61, Sense 57, Dufour 56 Exclusive, Squadron 53, Manhattan 52, Bavaria C57 ve C50 modelleri, Oceanis 51.1, Azimut Atlantis 43 serisi gibi birçok ünlü markanın yeni üretimleri de sergilenecek.

FUARDA SERGİLENECEK TEKNELERDEN BAZILARI

MAJESTY 110





Değeri: 47 milyon TL

Teknede 14 misafir ağırlanabiliyor. 33.4 metrelik teknenin üreticisi Birleşik Arap Emirlikleri kökenli Gulf Craft.

NUMARINE 32XP





Değeri: açıklanmadı

Türk üretici Numarine’in, 25 metre ile 40 metre arasında üç modelden oluşan Explorer serisinin dünya prömiyeri Tuzla’da yapılacak. 32.50 metrelik ilk tekne Numarine 32XP, tersanenin ilk çelik gövdeli yatı. 32XP altı kamaralı.

ASBOLUTE





Değeri: 13.5 MİLYON TL

Navetta 73, dünyada ilk kez bir kara fuarında sergilenecek. 22.38 metrelik motoryat, Cannes Yachting Festival’de 2017 World Yacht Trophies töreninde en yaratıcı tekne ödülünü almıştı.

SIRENA 64





Değeri: 7.4 MİLYON TL

Sirena Marine’in motoryat sektörüne giriş yaptığı iki modelden biri olan ve dünya prömiyerini de 2017 Boot Düsseldorf’ta gerçekleştiren Sirena 64, 20.74 metre. Sirena 64’te üç kamara bulunuyor.

ICE CAT 61

Değeri: 6.3 MİLYON TL

Ice Yachts’ın katamaran modeli Ice Cat 61’in 18.6 metre. Dünya prömiyerini Boat Shovv Eurasia’da yapacak tekne, 1 metrelik su kesimi sayesinde sığ koylara rahatlıkla girebiliyor.

SQUADRON 53





Değeri: 4.6 MİLYON TL

Fairline Yachts’ın geçen yıl Boot Düsseldorf’ta dünya prömiyerini yaptığı Squadron 53, 16.92 metre. Tekne, üç veya dört kamara seçeneğiyle sunuluyor.

AZIMUT ATLANTIS 43





Değeri: 1.8 MİLYON TL

İtalyan Azimut’un 13.86 metrelik yeni modeli Atlantis 43’ün, iki kamarası bulunuyor. Teknede 900 litre yakıt kapasitesi, 400 litre temiz su kapasitesi yer alıyor.