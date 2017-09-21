800 milyon dolarlık tazminat

KARADENİZ Holding’in iştiraki Karadeniz Elektrik Üretim AŞ (Karkey), gemilerine ve varlıklarına el koyan Pakistan’a karşı 2013 yılında açtığı tahkim davasını kazandı. Dünya Bankası’na bağlı Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID), davayı Karkey lehine karara bağladı. Hakem heyeti, 800 milyon dolar tazminata hükmederek ICSID tarihindeki en yüksek tutarlı tazminatlardan birini tamamen Karkey’e verilmesini kararlaştırdı.

TÜM MASRAFLAR PAKİSTAN’A

Karkey’den yapılan açıklamada, hakem heyetinin, Karkey’in talepleri ile ilgili yargılama yetkisine sahip olduğunu teyit ederken, Pakistan’ın Karkey’in yatırımlarına ilişkin mülkiyet haklarına el koyduğuna ve serbest tasarruf hakkını ihlal ettiğine karar verdi. Buna karşın, Pakistan’ın tüm karşı taleplerini reddetti. ICSID tarafından 2014 yılında verilen ara karar ile Pakistan’ın, haksız yere alıkoyduğu Karadeniz Powership Kaya Bey gemisinin serbest bırakılmasına hükmedilmişti.

Açıklamaya göre, verilen karar ile; Pakistan’ın Karkey’e, cari alacakları dahil, sözleşmesel haklarının, bir süre alıkonulmuş ve serbest bırakılan Karadeniz Powership Kaya Bey gemisinin tamir masrafları ve gelir kayıplarının, alıkonulmuş gemilerinin yerine koyma bedelleri ve gelir kayıplarının, Pakistan’ın ihlalleri sonucu Karkey’in uğradığı çeşitli maliyet artışı ve masraflarının tazmin edilmesine, bu bedellere Pakistan’ın haksız ihlal tarihinden tam tazmin tarihine kadar faiz yürütülmesine ve Karkey’in hukuk masraflarına yönelik bir bedelin ödenmesine hükmedildi.

Karkey tarafından karar ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: “2012 yılından beri karşılaştığımız haksız ve uluslararası hukuka aykırı iddiaların karşısındaki mücadelemizin, ICSID hakem heyeti tarafından lehimize karara bağlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Doğrudan zararlarımızın çok büyük bir kısmının lehimize tazmin edilmesine karar vermiş olmasının yanı sıra, Pakistan tarafından gündeme getirilmiş tüm asılsız ve itibarımızı zedeleyici iddialar ICSID tarafından tamamen reddedilmiş ve haklılığımızın bu şekilde teyit edilmesi bizi onurlandırmıştır.”

SORUNLAR SADECE KARKEY’DE DEĞİL

Şirketten yapılan açıklamada Pakistan’ın kendi iç politik ve idari, belirsizlik ve çelişkilerinin sonucu sadece Karkey’e değil çeşitli uluslararası yatırımcıların mağduriyetine de sebep olan ihtilaflar çıkardığı belirtilerek “Pakistan’ın ICSID’in 22 Ağustos tarihli kararındaki yükümlülüklerini en kısa sürede ve tam olarak yerine getirmesi ile mümkün olduğunu düşünmekteyiz.Grubumuz ve ailemiz, şirketimizin 70 yıllık tarihi boyunca gururla taşıdığı değerlerine sadık kalarak tüm dünyada en yüksek etik, ticari ve teknik standartlara sahip çıkarak büyümesine devam etmektedir” denildi.