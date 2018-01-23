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800 çalışanını işten çıkaracak

Hürriyet Haber
23.01.2018 - 09:27 | Son Güncelleme:

İngiltere'nin en büyük perakende mağazası Tesco, 800 çalışanın işine son vereceğini açıkladı.

İngiltere'nin en büyük perakende mağazası Tesco, 800 çalışanın işine son vereceğini açıkladı. Dün yapılan açıklamada işten çıkarma gerekçesi olarak operasyonları sadeleştirmek ve maliyet kesintisi hedefini gerçekleştirmek olarak belirtildi.

Yaklaşık 310.000 çalışan olan Tesco, İngiltere'deki büyük mağazalardan ve uygulama merkezlerinden "insan yöneticiliği" ve "uygunluk yöneticiliğini" kaldırılacağını duyurdu. Tesco ayrıca 226 mağazadan müşteri deneyimi yönetici görevini de sona erdirecek.

Tesco ayrıca, "insan ortakları", öğrenme ortakları" ve "meslektaş ilişkileri ortakları" gibi görevlere yeni 900 istihdam yaratacaklarını açıkladı.

Etiketler: Tesco işsizlik , Tesco ingiltere
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