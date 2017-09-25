80 yıllık adım

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, büyük bir ekolojik geri dönüşüm projesine imza atmaya hazırlanıyor. Körfezdeki sığlaşmanın önüne geçmek ve İzmirlilere “yüzülebilir bir körfez” hazırlamak isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon’ projesi tam anlamıyla tamamlandığında körfezde denize girmek de mümkün olacak. Proje için çalışmalar devam ederken bu haftasonu yapılan İzmir Körfez Festivali kentin yüzünün artık körfeze dönmeye başladığını göstermesinin ilk adımlarından oldu.

13.5 KİLOMETRE

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Arkas Holding, Yelken Federasyonu, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü ve Konak Pier işbirliğiyle gerçekleştirilen İzmir Körfez Festivali’yle ilgili konuşan Başkan Aziz Kocaoğlu, “Uzun yıllar arkamızı döndüğümüz için bize küsen, rengi değişen İzmir Körfezi, yaptığımız yatırımlarla artık yeniden gülümsemeye başladı. Denize yüzümüzü dönmek, körfezle birlikte yaşamak, onun kıymetini bilmek hepimizin borcu ve görevi olmalı” dedi.

Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Körfezde benden önceki belediye başkanları ile birlikte körfezin kurtulması için çaba gösterdik ve göstermeye de devam ediyoruz. İzmir körfezi, 8 bin 500 yıllık bu kentin en önemli zenginliğidir. Kuzeyden, eski Gediz yataklarından gelen alüvyonlarında körfezin dolmasını tehdit etmesiyle karşı karşıyayız. Biz TCDD (Devlet Demir Yolları) ile birlikte körfezi derinleştirecek bir proje yaptık. TCDD, liman yanaşma koridorunu derinleştirecek, biz de bunun karşılığında 13.5 km uzunluğunda, 250 metre genişliğinde ve 8 metre derinliğinde sirkülasyon kanalı yaparak körfezi kurtaracağız. Körfez, şu anda su kalitesi açısından sağlığa zarar veren hiç bir unsur taşımıyor. Ama bu ayrı, yüzülebilirlik ayrı. Bunun için su kalitesinin ve sudaki oksijen miktarının artması lazım; dış körfezden temiz sirkülasyonu da önemli. Biz bu körfez projesini gerçekleştirebilirsek, dünyanın en önemli geri dönüşüm geri kazanım projelerinden bir tanesini de geliştirmiş olacağız. Biz de 13 senedir bunun için uğraşıyoruz.”

4 milyonu aşkın nüfusu olan bir yerde körfezde bir yat limanının olmamasına dikkat çeken Kocaoğlu, “Konak Pier’in hem solu hem de sağı çok uygun. Zaten 1800’lerin 2’nci yarısında yapılmış eski İzmir Limanı olan bu yer çok ufak bir yatırımla yat limanına dönüştürülebilir. İlk önce bir ilki başarıp yat limanını gerçekleştirmemiz gerek. Bu festivali doğru bir yol ve yöntemle başarabilirsek, burada bulunan eski limana bir yat limanı yapılması için merkezi hükümeti harekete geçirebiliriz” diye konuştu.

FESTİVAL ÖNEMLİ FIRSAT YARATIYOR

İZMİR Körfez Festivali’nin, İzmirlilerin körfezle daha da yakınlaşması açısından önemli bir fırsat olacağını kaydeden Başkan Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uzun yıllar bakmadığımız, arkamızı döndüğümüz için bize küsen, rengi değişen İzmir Körfezi, yaptığımız yatırımlarla artık yeniden gülümse-meye başladı. Denize yüzümüzü dönmek, körfezle birlikte yaşamak, körfezin yani bir numaralı zenginliğimizin kıymetini bilmek hepimizin borcu ve görevi olmalı. Festivallerin, Yarımada Kalkınma Stratejisi Planı’nı yaptıktan sonra ölü sezonda ekonomiye ne kadar katkısı olduğunu birlikte öğrendik. Bu festivalin de İzmir’e hem tanıtım hem gelir hem de sportif etkinlikler açısından çok büyük katkı koyacağına inanıyorum. Bu festivali önce ulusal sonra uluslararası boyutta sabırla, destekle başaracağız.”

KÖRFEZDE 43 TEKNE YARIŞTI

FESTİVALİN ana etkinliği olan ‘İzmir Arkas Körfez Yarışı’nda ekibiyle başarı gösteren Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, eski bir İzmirli ve bir yelkenci olarak İzmir’in böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasını uzun süredir hayal ettiklerini söyledi. Gittiği Akdeniz şehirlerinde her zaman körfezde yelkenlilerin olduğunu belirten Arkas, “Marinalar ve bunlarla dolu şehirler görüyorum hep. İzmir de bu açıdan ideal bir şehir. Bir yerden başlamak gerek” dedi. Körfez Festivali kapsamındaki ‘Arkas Yelken Yarışı’nı organize edebilmeyi uzun zamandır çok istediğini de belirten Arkas, “Bu yarış Türkiye’de çok özel olacak” dedi. İzmir Arkas Körfez Yarışı 43 tekne ve 400’e yakın yarışçıyı ağırladı.

NELER YAPILACAK?

- Körfezin güney aksı boyunca açılacak olan navigasyon kanalı ile körfeze temiz su girişi artacak. Kuzey aksında oluşturulacak sirkülasyon kanalı da, bu bölgedeki akıntı hızlarını arttıracak.

- Su kalitesi ve biyolojik çeşitlilik iyileştirilecek. İzmir Limanı’nın kapasitesi artacak, yeni nesil gemilere hizmet vermeye başlayarak ana liman olma statüsüne kavuşacak.