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    80 yıl önce geleceğin arabasını böyle hayal ediyorduk!

    Hürriyet Haber
    30.10.2017 - 07:27 | Son Güncelleme:

    1935 yılındaki gelecekçi bir araba tasarımı, diğer tasarımların arasında dikkat çekmeyi başarıyor.

    Uçan arabalar ve üç tekerlekli arabalar arasında, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasındaki dönemin, geleceğin otomobilleri için oldukça ilginç fikirleri bulunuyor. Bunların arasında biri ise, özellikle dikkat çekiyor: Dev, yuvarlanan kürelere sahipseniz kimin tekere ihtiyacı olur ki?

    Popular Science'ın Eylül 1935 sayısında yayınlanan bir görsel, yarının aerodinamik arabalarını tanıtıyor. Görsele eşlik eden kısa makalede belirtilene göre bu araç bir "Alman tasarımcı" tarafından tasarlanmış ve bütün parçaları, hava direncini azaltacak şekilde aerodinamik olarak bir araya getirilmiş. Küre şeklindeki tekerlekler çamurluk ve yol şokunu azaltacak yaylara ihtiyacı ortadan kaldırırken, aynı zamanda tampon görevi görmekteler. Bu tekerleklerin çok odalı tasarımı da bir patlama durumunda aniden sönmelerini engelliyor. Bu tasarımda sürücü, bir direksiyon yardımı ile aracı iki tekerlek üzerinde bir motosiklet gibi dengede tutarak sürmekte. Durulan zamanlarda da aracın iki yanından ek küreler çıkarak aracın düz durmasını sağlıyor.

    Kısa makalede "Alman tasarımcının" adı verilmiyor ancak bu durum, özellikle Science and Invention gibi 1920'lerin ve 30'ların teknoloji dergilerinde sık rastlanan bir durum.

    chip.com.tr'nin haberine göre araca günümüz açısından bakıldığında kendisini sürmek bir kabus gibi gözükse de, bu savaş sonrası dönem içerisinde bisikletlerden evlere kadar her şeyin geleceği, aerodinamik bir görüntüye göre tasarlanmaktaydı.

    Etiketler: araba , otomobil
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