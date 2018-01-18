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    80 yaşındaki sürücü, 89 yaşındaki yayayı ezdi

    Hürriyet Haber
    18.01.2018 - 17:18 | Son Güncelleme:

    80 yaşındaki sürücü, 89 yaşındaki yayayı ezdi. İngiltere'de New Forest'a bağlı Lymington bölgesinde, yayaya yol vermek isteyen Avril Hockley, fren yerine yanlışlıkla gaza basınca Hazel Nash’in ölümüne neden oldu. 12 ay hapis cezasına çarptırılan Hockley'in cezası, yaşı nedeniyle 18 ay ertelendi.

    Southampton mahkemesindeki savunmasında Hockley’in avukatı, Hockley’in trafikte güvenlik nedeniyle durmak istediğini ancak beyninin kendisine aksi yönde bir komut verdiğini aktardı. Kazayla ilgili görülen davada hakim karşısına çıkan Hockley, 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Hockley’in cezası, yaşı nedeniyle 18 ay ertelendi.

    80 yaşındaki sürücü, 89 yaşındaki yayayı ezdi
    80 yaşındaki Avril Hockley, fren yerine yanlışlıkla gaza basınca 89 yaşındaki Hazel Nash’in ölümüne neden oldu.

    Bu sırada panikle hıza basan yaşlı sürücü, önce bir mağazanın tabelasını devirdi, ardından telgraf direğine çarptı. Otomobili ters dönen Hockley, bu sırada 89 yaşındaki Hazel Nash’e çarparak ölümüne neden oldu. Sağlık ekiplerinin anında müdahale ettiği Nash, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

    80 yaşındaki sürücü, 89 yaşındaki yayayı ezdi
    Telgraf direğine çarpan Hockley güçlükle durabildi. Kazada Hockley'nin 8 kaburga kemiği kırıldı.

    Kazada Hockley’nin de 8 kaburga kemiği kırılırken, beyninde kanama meydana geldi.

    Avukatı, ehliyetine el konmasına rağmen Hockley’nin bir daha otomobil sürmeyi düşünmediğini belirtti.

    Etiketler: ingiltere , New Forest , Lymington , kaza , ehliyet , trafik kazası
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