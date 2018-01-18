80 yaşındaki sürücü, 89 yaşındaki yayayı ezdi

Southampton mahkemesindeki savunmasında Hockley’in avukatı, Hockley’in trafikte güvenlik nedeniyle durmak istediğini ancak beyninin kendisine aksi yönde bir komut verdiğini aktardı. Kazayla ilgili görülen davada hakim karşısına çıkan Hockley, 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Hockley’in cezası, yaşı nedeniyle 18 ay ertelendi.



80 yaşındaki Avril Hockley, fren yerine yanlışlıkla gaza basınca 89 yaşındaki Hazel Nash’in ölümüne neden oldu.

Bu sırada panikle hıza basan yaşlı sürücü, önce bir mağazanın tabelasını devirdi, ardından telgraf direğine çarptı. Otomobili ters dönen Hockley, bu sırada 89 yaşındaki Hazel Nash’e çarparak ölümüne neden oldu. Sağlık ekiplerinin anında müdahale ettiği Nash, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.



Telgraf direğine çarpan Hockley güçlükle durabildi. Kazada Hockley'nin 8 kaburga kemiği kırıldı.

Kazada Hockley’nin de 8 kaburga kemiği kırılırken, beyninde kanama meydana geldi.

Avukatı, ehliyetine el konmasına rağmen Hockley’nin bir daha otomobil sürmeyi düşünmediğini belirtti.