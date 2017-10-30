Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>80 yaşındaki oğlu için huzurevine yattı!

    80 yaşındaki oğlu için huzurevine yattı!

    hurriyet.com.tr
    30.10.2017 - 15:06 | Son Güncelleme:

    Liverpool'da yaşayan 98 yaşındaki Ada Keating, 80 yaşındaki oğlunun bakımı ile yeterince ilgilenemediği için oğlu ile birlikte huzurevine yattı.

    İngiltere'de yaşayan 98 yaşındaki Ada Keating, 80 yaşındaki oğlunun hastalıkları sebebiyle birlikte huzurevine yattı.

    Anne Keating, oğlu Tom Keating'in bakımında yardıma ihtiyaç duyunca 2016 yılında oğlu ile birlikte Liverpool'daki Moss View bakım evine yatmaya karar verdi.

    Hiç ayrılmayan anne-oğul birlikte televizyon izlyior, oyun oynuyor.  Anne, Ada Keating, anne olmanın asla bitmeyen bir şey olduğunu söylerken Tom Keating, "Annemle birlikte burada yaşamaktan çok mutluyuz, burası bize çok iyi geldi" diye konuştu.

    Ada Keating ve eşi Harry'nin dört çocuğu vardı. Tom, Barbara, Margi ve Janet. Janet 13 yaşında hayatını kaybetti. Tom emekli olmadan önce bir firmada iç mimar olarak çalışıyormuş.

    Huzurevi yöneticisi Philip Daniels de bu durumun çok nadir başlarına geldiğini ancak anne oğul arasındaki bağın çok kuvvetli olduğunu söyledi.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri