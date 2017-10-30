80 yaşındaki oğlu için huzurevine yattı!

İngiltere'de yaşayan 98 yaşındaki Ada Keating, 80 yaşındaki oğlunun hastalıkları sebebiyle birlikte huzurevine yattı.

Anne Keating, oğlu Tom Keating'in bakımında yardıma ihtiyaç duyunca 2016 yılında oğlu ile birlikte Liverpool'daki Moss View bakım evine yatmaya karar verdi.

Hiç ayrılmayan anne-oğul birlikte televizyon izlyior, oyun oynuyor. Anne, Ada Keating, anne olmanın asla bitmeyen bir şey olduğunu söylerken Tom Keating, "Annemle birlikte burada yaşamaktan çok mutluyuz, burası bize çok iyi geldi" diye konuştu.

Ada Keating ve eşi Harry'nin dört çocuğu vardı. Tom, Barbara, Margi ve Janet. Janet 13 yaşında hayatını kaybetti. Tom emekli olmadan önce bir firmada iç mimar olarak çalışıyormuş.

Huzurevi yöneticisi Philip Daniels de bu durumun çok nadir başlarına geldiğini ancak anne oğul arasındaki bağın çok kuvvetli olduğunu söyledi.