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    80 yaşındaki kadını dövüp, emekli maaşını gasp etti

    ESKİŞEHİR, (DHA)
    20.10.2017 - 19:49 | Son Güncelleme:

    ESKİŞEHİR’de 80 yaşındaki Melahat E.’yi dövüp, içerisinde emekli maaşı olan 1200 liranın bulunduğu çantasını alıp kaçan 28 yaşındaki Abdil T., tutuklandı.

    Olay, geçen Salı günü saat 11.30 sıralarında Hayriye Mahallesi Lokman Sokak’ta meydana geldi. Bir bankaya ait ATM’den 1200 lira olan emekli maaşını çekip eve giden Melahat E., apartman girişinde bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan, Melahat E.’yi dövüp,çantasını alarak kaçtı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri,çevredeki güvenlik kamerası görüntülerden saldırganın Abdil T. olduğunu belirledi. Abdil T., dün polis tarafındanotogarda yakalandı.

    Gözaltına alınan Abdil T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

    Etiketler: gasp
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