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    80 yaşında maskeli banka soyguncusu: Yakalandı

    CENEVRE(AA)
    09.01.2018 - 21:31 | Son Güncelleme:

    İsviçre'de, banka soyduğu iddiasıyla 80 yaşında bir kişi gözaltına alındı.

    İsviçre medyasında yer alan haberlerde, Luzern kantonunda yaklaşık 10 gün önce maskeli bir kişi tarafından yapılan banka soygununun ardından başlatılan soruşturma kapsamında dün bir kişinin yakalandığı belirtildi.

    İTİRAF ETTİ

    Evinde eşiyle birlikteyken gözaltına alınan 80 yaşındaki zanlının sorgusunda suçunu itiraf ettiği bildirildi. Şüphelinin eşinin ise soygundan haberinin olmadığını söylediği ifade edildi.

    Haberde zanlının ismi ve çalınan tutara ilişkin bilgi verilmedi.

    Zanlının, suçunun sabit görülmesi halinde tarihin en yaşlı banka soyguncuları arasına gireceği belirtildi. 

    Etiketler: maske , soygun
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