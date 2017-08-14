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80 milyon tüketici soyuluyor

Hürriyet Haber
14 Ağustos 2017 - 22:28Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 22:28

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın bankalar için söylediği, “Geçtiğimiz yıl çektiğimiz onca sıkıntının sonunda Türkiye yüzde 2.9 büyürken bankalar bakın bu çok önemli yüzde 40 civarı kâr artışı elde etmişse burada bir sorun var demektir.

Hale bak yüzde 40” sözlerin ardından tartışmalara Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Hasan Atak da katıldı. 80 milyon tüketicinin finansal olarak soyulduğunu ifade eden Atak, “Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı geçen yılın ilk beş ayına göre bu yıl ilk beş ayda yüzde 2 artarak 618 bin kişiye ulaştı. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise bu yıl ilk beş ayı sonunda toplam 435 bine ulaştı. Bankacılık sektörü tarafından adeta yolunacak bir kaz gibi görülen tüketici fahiş faizlerle ve halk arasında ‘deli dumrul ücretleri’ olarak anılan insafsız faiz dışı gelirlerle mağdur edilmiştir” dedi. 

KANUN KALDIRILMALI

Ancak yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunla bankaların alacakları bu ücretler hakkında BDDK’ya düzenleme yapma yetkisi verilerek bankaların faiz dışı ücretlerin yasallaştırıldığını dile getiren Atak, “Böylece daha önce kesinleşmiş yargı kararlarıyla kazanılan haklar bizzat 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4/3. maddesiyle artık ‘bankacıların hakkı’ olarak  tescil edilmiş bulunuyor. Bu düzenleme ile 20 kalem bankacılık ücreti maalesef tüketiciyi korumakla yükümlü olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ‘uygun görüşüyle’ yasallaştı. BDDK verilerine göre, bankaların kârına bu yılın ocak-haziran döneminde tüketicinin cebinden 27 milyar 202 milyon lira daha aktarıldı. Bankaların bizzat Tüketicinin Korunması Kanunuyla korunmasına son vermelidir. Bankaların faiz dışı gelirlerinin kaynağı olan Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 4/3. maddesi derhal kaldırılmalıdır” dedi.

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , BDDK , gazetehaberleri
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