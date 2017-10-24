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    80 milyon euro'luk yat Marmaris'te

    Hürriyet Haber
    24.10.2017 - 16:05 | Son Güncelleme:

    Dünyanın en büyük ve hızlı alüminyum yatı "Silver Fast" yakıt ikmali için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi

    Burgess firmasına ait 80 milyon avroluk "Silver Fast" isimli yat, Marmaris Limanı'na bağlandı.

    Cayman Adaları bayraklı 77 metre uzunluğundaki yat, uzaktan gri rengiyle askeri gemiyi andırıyor. Yatın Yunanistan'ın Korfu Adası'ndan yakıt ikmali için ilçeye geldiği ve 10 gün limanda kalacağı öğrenildi.

    Yata, yakıt ikmalinin yarın yapılacağı kaydedildi. 

    80 milyon euroluk yat Marmariste

    HAFTALIK KİRASI 2 MİLYON 400 BİN

    Avustralyalı süper yat üreticisi Silveryachts’ın yaptığı ve içerisinde lüks ile konforu barından yatın haftalık kirası 2 milyon 400 bin lira, bedeli de 80 milyon euro.

    Espen Qeino tarafından 2015'de dizayn edilen yatın ana güvertesinde panoramik büyük pencereler bulunuyor. İçerisinde sinema salonu, fitness salonu, spa, sauna, masaj odası, güzellik salonu, jakuzi, kış bahçesi, çalışma odası, özel güneşlenme bölümü, master suit, banyolar, giyinme odası, 20 kişilik yemek salonu, 70 bin vat gücünde ses sistemi bulunan Silver Fast, dünyanın en büyük ve en hızlı alüminyum yatı unvanına sahip.

    Etiketler: aleminyum yat
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