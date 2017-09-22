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    80 dakikalık teneffüssüz ders!

    Hürriyet Haber
    22.09.2017 - 12:09 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 12:25

    Yaz saati uygulamasının devam etmesinden dolayı, İstanbul'da sabahçılar en erken saat 08:00'da ders başı yapıyor. Ancak öğlencilerin dersleri akşam saat 07:30'da ancak bitiyor. Yenibosna Ortaokulu'nda ise öğlenci öğrenciler biraz erken çıksınlar diye sabahçı öğrenciler 80 dakika hiç ara vermeden ders dinliyor. 

    İstanbul Valiliği öğrencilerin karanlıkta derse başlamaması için yeni bir genelge yayınladı. Genelgeye göre ikili eğitim veren okullarda ders zili en erken saat 08:00’da başlayacak.

    Bu uygulama hem öğlenci ve hem de sabahçı öğrencileri etkiledi. Öğlenci öğrencilerin erken çıkması için, sabahçı öğrencilerin teneffüs saatleri kısaltıldı.

    CNN Türk’te yer alan habere göre, Yenibosna Ortaokulu’nda öğrenciler,  80 dakika aralıksız ders yapmaya başladı. Normalde 5 teneffüs hakkına sahip olan öğrenciler uygulamadan dolayı, 3 kez ara verebiliyorlar. İki ders üst üste yapan öğrenciler, ‘Bazen su içmeye bile vakit bulamıyoruz’ diyor.
     

    Etiketler: blok ders , yaz saati uygulaması , teneffüssüz ders
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