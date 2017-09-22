80 dakikalık teneffüssüz ders!

İstanbul Valiliği öğrencilerin karanlıkta derse başlamaması için yeni bir genelge yayınladı. Genelgeye göre ikili eğitim veren okullarda ders zili en erken saat 08:00’da başlayacak.

Bu uygulama hem öğlenci ve hem de sabahçı öğrencileri etkiledi. Öğlenci öğrencilerin erken çıkması için, sabahçı öğrencilerin teneffüs saatleri kısaltıldı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Yenibosna Ortaokulu’nda öğrenciler, 80 dakika aralıksız ders yapmaya başladı. Normalde 5 teneffüs hakkına sahip olan öğrenciler uygulamadan dolayı, 3 kez ara verebiliyorlar. İki ders üst üste yapan öğrenciler, ‘Bazen su içmeye bile vakit bulamıyoruz’ diyor.

