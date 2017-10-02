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8 yıl sonra bir ilk: HIZLA ÖLÜYOR

Emre ÖZPEYNİRCİ
02.10.2017 - 17:17 | Son Güncelleme:

DÜNYADA dizelin sonu yavaş yavaş geliyor. Volkswagen’in Amerika’da meydana gelen skandalının ardından dizelin en büyük pazarı Avrupa’daki payı da hızla eriyor.

Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği (ACEA) tarafından açıklanan bilgilere göre Avrupa’da benzinli otomobil satışları 2009 yılından sonra ilk defa dizeli geride

8 yıl sonra bir ilk: HIZLA ÖLÜYOR

bıraktı. 2016 yılının ilk yarısında Avrupa’da satılan otomobillerin yüzde 50.2’si dizelden oluşurken 2017 yılının ilk yarısında bu oran 46.3’e geriledi.

Aynı dönemde benzinli otomobil satışların oranı ise yüzde 45.8’den yüzde 48.5’e yükseldi. 2017 yılının ilk yarısında dizel otomobil satışları 152 bin 323 adet düşerken, benzinli otomobil satışları ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 328 bin 615 adet arttı. ACEA’nın raporuna göre yılın ilk yarısında hibrit, elektrikli ve LPG gibi alternatif motor teknolojisine sahip otomobillerin Avrupa satışında da yüzde 35’lik artış yaşanırken, toplam satışlardaki payı yüzde 5.2’ye yükseldi.

HIZLA YASAKLANIYOR

Dizel otomobillerin en çok satıldığı bölge olan Avrupa’da yaşanan bu düşüşün yakın gelecekte artarak devam edeceği, tüketicilerin artık dizele arkasını dönmekle kalmayıp bazı üreticilerin dizel motor geliştirmekten vazgeçtiği de biliniyor. Ayrıca bazı şehirlerde yakın zamanda dizel otomobillerin kullanılması da yasaklanacak.

DİZEL ölüyor muDİZEL ölüyor mu?

2016 yılında imzalanan anlaşmada Paris, Atina, Madrid ve Mexico City’ye 2025 yılında dizel otomobil girişinin yasaklanacağı belirtilirken bu şehirlere her geçen gün yenileri de ekleniyor. ACEA Genel Sekreteri Erik Jonnaert, hükümetlere çağrıda bulunarak, “Önümüzdeki dönemde alternatif motor teknolojisine sahip otomobillere daha fazla destek sağlanıp, teşvik edilmeli” dedi. Avrupa’da yılın ilk yarısında hibrit satışları yüzde 58 artarken, yüzde 100 elektrikli araç satışları ise yüzde 37 yükseldi. Ayrıca ilerleyen dönemde üreticilerin ucuz pil üretimini mümkün kılmalarının ardından elektrikli otomobiller hayatımızda daha da çok yer almaya başlayacak. Bunun sonucu olarak içten yanmalı motorların neslinin tükenmesi muhtemel görünüyor.

Etiketler: Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği , Paris Atina Madrid , Mexico City
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