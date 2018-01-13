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    8 yıl önce 'arkadaşıma gidiyorum' dedi... Gidiş o gidiş

    İHA
    13.01.2018 - 00:08 | Son Güncelleme:

    Ankara’da yaşayan aile, 8 yıl önce “Arkadaşıma gidiyorum” diyerek evden çıkan ve bir daha dönmeyen kızlarını arıyor.

    Sincan ilçesinde yaşayan ve olay tarihinde 22 yaşında olan Neşadiye Ersan, 18 Kasım 2010'da yan sitede oturan arkadaşına gitmek için evinden ayrıldı. Ancak arkadaşına da gitmediği öğrenilen Neşadiye'den bir daha haber alınamadı. Ömer ve Havva Ersan çifti, kızlarının eve dönmemesi üzerine kayıp başvurusunda bulundu. Anne Havva Ersan, yetkililerden yardım talep ettiğini, 8 yıldır gitmediği yer kalmadığını belirterek, “Ne olur artık sesimizi duyun. Arkadaşına diye çıktı, bir telefon, bir anahtar, gidiş o gidiş. 22 yaşındayken kayboldu, şu anda 30 yaşına girdi. Anneler yanıyor, yeter artık” diye konuştu.

    Anne Ersan çevresinde “Neşe” diye tanınan kızına şöyle seslendi: “8 senedir ciğerlerim yandı. Neşe, buradan sesimi duyuyorsan, ne olursun geri gel kızım. Her kim götürdüyse vicdanı merhamete gelsin.” 

    Etiketler: gazetehaberleri
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