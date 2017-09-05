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    8 yaşındaki Furkan dönüş yolunda öldü

    Ünsal YÜCEL / KEŞAN, DHA
    05.09.2017 - 18:56 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 18:56

    Fransa’ya dönmek üzere yola çıkan izinci ailenin kronik septik şok ve sepsis (kan zehirlenmesi) hastası çocukları 8 yaşındaki Furkan A., Edirne’nin Keşan İlçesi’nden geçtikleri sırada hayatını kaybetti.

    TÜRKİYE tatilinin ardından yaşadıkları Fransa’ya dönmek üzere yola çıkan K.A. ve S.A. çiftinin kronik septik şok ve sepsis (kan zehirlenmesi) hastası çocukları Furkan A., Keşan’dan transit geçtikleri sırada krize girerek, fenalaştı. Ailesi tarafından araçla Keşan Devlet Hastanesi’ne götürülen Furkan A.’nın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Furkan A.’nın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine cesedi, hastane morgunda savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Baba K.A. ve anne S.A. ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

    Etiketler: FRANSA , Türkiye , fURKAN A.
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