8 üniversitede ‘Arı’ eğitimi

TOG bünyesindeki eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde arıların dünyası, ekosistemdeki rolü, balın oluşumu, arı sevgisi ve arılara doğal ve uygun yaşam alanları yaratmaya yönelik bilgiler aktarıldı.

Eğitimler sırasında, öğrenciler, dünyanın ilk 10 bal üretim tesisi arasına giren Anavarza Bal tesislerini de gezerek Genel Müdürü Can Sezen’den detaylı bilgi alma fırsatı da buldular. Eğitimlerde, Arı sevgisi ile kamuoyunda tanınan köşe yazarı Yonca Tokbaş da bulundu. Türkiye’nin bal üretiminde dünyada 2.nci sırada yer aldığını belirten Can Sezen “Bal, gerek sağlık, gerekse ekonomik açıdan çok önemli bir ürün.







Ülkemizde bal üretiminin sağlıklı bir şekilde büyümesi amacıyla gerçekleşen bu projede yer almaktan dolayı çok mutluyuz. Arılar bal üretiminin yanı sıra doğanın dengesi açısından da çok önemli canlılardır. Hedefimiz, bu bilincin daha geniş kitlelere yayılması” şeklinde konuştu. Arıcılığın yoğun olduğu ve hiç olmadığı bölgelerden seçilen öğrencilere verilen ve toplam 4 gün süren eğitimlerin ardından bulundukları bölgelerde Arıcılık ile ilgili proje üretmeleri ve hayata geçirmeleri için destekler verilecek.