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    Hürriyet >Dünya>8 Türk'ün katillerinden! Ömür boyu istendi...

    8 Türk'ün katillerinden! Ömür boyu istendi...

    BERLİN
    12.09.2017 - 11:34 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 12:18

    Almanya’da Federal Başsavcılık, 8’i Türk 10 kişiyi öldüren neo-Nazi terör örgütü NSU'nun üyelerinden Beate Zschaepe hakkında ömür boyu hapis cezası talep etti...

    MÜNİH’te 2013 yılının mayıs ayında başlayan yargılamanın son yedi duruşmasında mütalaayı okuyan savcılık makamı bugün mütalaayı tamamlayacak ve sanıklar için isteyeceği cezaları açıklayacak.

    Savcılık daha önce Beate Zschaepe’ye yönelik tüm suçlamaların sabit olduğunu mütalaasında belirtmişti.

    Federal Savcı Herbert Diemer, bu yüzden davanın bir numaralı sanığı 42 yaşındaki Beate Zschaepe’nin 10 cinayetten sorumlu olduğunu ve bu yüzden de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

    Almanya'da, 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı yapmak ve 15 banka soygunu gerçekleştirmekle suçlanan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.

    NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, terör örgütü üyelerinin intihar ettiği öne sürülmüştü.

    Mayıs 2013'ten bu yana Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde görülen davada NSU terör örgütü üyesi olmakla yargılanan Beate Zschaepe, NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten birkaç gün sonra polise teslim olmuştu.

    Davada, NSU terör örgütünün hayattaki tek üyesi Zschaepe ile örgüte yardım ve yataklık yapan 4 kişi yargılanıyor.

    Etiketler: NSU , dava , Türk , Almanya , cinayet
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