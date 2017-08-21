8 soruda teÅŸvik

Â KÄ°MLER YARARLANACAK?Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

TeÅŸvik iÃ§in Ã¶zel okula yeni kayÄ±t yaptÄ±ran, giden ve yÃ¼zde 51â€™in altÄ±nda burslu olanlar baÅŸvurabilecek. Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan tebliÄŸe gÃ¶re, bu yÄ±l 6 bini okul Ã¶ncesinde olmak Ã¼zere toplam 75 bin Ã¶ÄŸrenciye ilk defa teÅŸvik verilecek. Okul Ã¶ncesi eÄŸitime devam eden Ã¶ÄŸrencilerden 48-66 ay yaÅŸ grubunda olanlar bir kez bu destekten yararlanabilecek. GeÃ§en yÄ±ldan devam eden Ã¶ÄŸrencilerle birlikte bu yÄ±l toplam 340 bin Ã¶ÄŸrenci teÅŸvik alacak.

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BAÅžVURULAR NEREYE YAPILACAK?Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

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Destekten yararlanmak isteyen Ã¶zel okullarÄ±n MEBBÄ°S (Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± BiliÅŸim Sistemleri) Ã¼zerinden baÅŸvurularÄ± 10 AÄŸustos-6 EylÃ¼l arasÄ±nda alÄ±nacak. Ã–ÄŸrencilerin baÅŸvurularÄ± ise aynÄ± tarihlerde e-Okul Ã¼zerinden kayÄ±tlÄ± bulunduklarÄ± resmi ya da Ã¶zel okul mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine yapÄ±lacak. Tercih hakkÄ± kazananlar 7 EylÃ¼lâ€™de aÃ§Ä±klanacak, tercihlerÂ 7-14 EylÃ¼lâ€™de yapÄ±lacak, yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ± 15 EylÃ¼lâ€™de duyurulacak. 15-22 EylÃ¼lâ€™de nakil ve kesin kayÄ±tlar olacak. 25 EylÃ¼lâ€™de ek yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klanacak ve 25-29 EylÃ¼lâ€™de bunun kayÄ±tlarÄ± alÄ±nacak.

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Â DESTEK MÄ°KTARINI VELÄ° MÄ° ALACAK?

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HayÄ±r. Destek bedelinin yÃ¼zde 35â€™i kasÄ±m, yÃ¼zde 35â€™i ÅŸubat ve yÃ¼zde 30â€™u haziranda olmak Ã¼zere eÄŸitim aldÄ±klarÄ± okullarÄ±na Ã¶denecek. Veliler, yÄ±llÄ±k Ã¶ÄŸretim Ã¼cretinin bakanlÄ±kÃ§a karÅŸÄ±lanacak eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim desteÄŸinin dÄ±ÅŸÄ±nda kalan bedeli ayrÄ±ca okula verilecek.

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Â HAK NASIL KAYBEDÄ°LÄ°R?

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Destek almaya hak kazananlar, okulun Ã¶ÄŸrenim sÃ¼resi sonuna kadar yararlanacak. Ancak, sÄ±nÄ±f tekrarÄ± yapanlar hakkÄ±nÄ± kaybedecek. Destek verilme ÅŸartlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan farklÄ± bir okula nakil olanlar, gittikleri okulun tÃ¼rÃ¼ne gÃ¶re teÅŸvik Ã¶demesine devam edilecek. Kesin kayÄ±t dÃ¶neminde iÅŸlemi yapÄ±lmayan Ã¶ÄŸrenci, hakkÄ±nÄ± kaybedecek.

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Â PUANLAR EÅžÄ°TSE NE OLACAK?Â Â Â Â Â Â Â

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Toplam puanda eÅŸitlik olmasÄ± durumunda, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n yÄ±lsonu baÅŸarÄ± puanÄ± yÃ¼ksek olan, eÅŸitliÄŸin bozulmamasÄ±nda da Ã¶zÃ¼rsÃ¼z devamsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± az olan tercih edilecek. Yine eÅŸitlik olursa, yaÅŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k olan seÃ§ilecek.

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Â YANLIÅž BELGEÂ SORUMLULUÄžU KÄ°ME AÄ°T?

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Sorumluluk velide. YanlÄ±ÅŸ bilgi ve belge sunanlarÄ±n baÅŸvurularÄ± ve teÅŸvik haklarÄ± geÃ§ersiz sayÄ±lacak, yasal iÅŸlem yapÄ±lacak. Destek alacak Ã¶ÄŸrencinin birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aile bireylerine ait 2017 yÄ±lÄ± mayÄ±s-haziran-temmuz aylarÄ±ndan birinin toplam gelir durumunu gÃ¶steren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kiÅŸi, kurum ve kuruluÅŸlardan alÄ±nacak belge ve Gelir Beyan TaahhÃ¼tnamesiâ€™ni okul mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne teslim edecek. Gelir beyan etmeyenler Mal MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri, Sosyal GÃ¼venlik KurumlarÄ±â€™ndan 2017â€™de gelir getirici herhangi bir iÅŸi olmadÄ±ÄŸÄ±na dair resmi belgeyi alarak okul mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne verecek.

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KAÃ‡ TERCÄ°H HAKKI VAR?

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TeÅŸvik tercihi yapmaya hak kazananlar, en fazla 15 okul seÃ§ebilecek.

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