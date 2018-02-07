8. Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması başvuruları başladı

Önceki yıllarda pek çok üniversite öğrencisinin kurmaca ve belgesel kategorilerinde ürettiği filmleriyle katıldığı yarışmaya yine çok sayıda öğrencinin katılımı bekleniyor.





8. Okan Üniversitesi Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması, sinema eğitimi alan ya da sinemaya gönül vermiş üniversiteli gençlere, ürettikleri filmlerle kendilerini ifade edebilecekleri bir alan yaratmayı, üretimlerini paylaşmalarına olanak sağlamayı ve ödül alan filmleri desteklemeyi amaçlıyor. Yarışma ayrıca geleceğin sinema yönetmenlerinin yetişmesine ve keşfedilmesine de ön ayak olmayı hedefliyor.

Bu yıl da Belgesel ve Kurmaca alanında olmak üzere iki ayrı kategoride yapılacak yarışmanın ödülleri, Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilecek bir törenle 27 Nisan 2018 tarihinde Kozyatağı Kültür Merkezi’nde sahiplerini bulacak.

Yarışmaya başvuran filmler, ön jürinin seçiminden sonra yönetmen, görüntü yönetmeni, sinema yazarı, oyuncu ve akademisyenlerden oluşan asıl jüri tarafından değerlendirilecek. Bu yıl kurmaca alanındaki jüri üyeleri oyuncu Mehmet Aslantuğ, akademisyen ve sinema yazarı Prof. Dr. Ayla Kanbur, görüntü yönetmeni Eyüp Boz, sinema yazarı Kerem Akça ve yönetmen Abdullah Oğuz’dan oluşurken; belgesel alanında yarışmaya katılan filmleri ise yönetmen İmre Azem, akademisyen Prof. Dr. Şükran Esen, yönetmen Kıvılcım Akay, sinema yazarı ve yönetmen Eylem Kaftan ve Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, akademisyen Prof. Dr. Simten Gündeş değerlendirecek.

Geçtiğimiz yedi sene boyunca bir ulusal öğrenci kısa film yarışması olarak bini aşkın film başvurusunun gerçekleştiği Okan Üniversitesi Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması, bu sene etkinlik kapsamında ilk kez düzenlenecek olan film gösterimleri, paneller ve Sony Professional sponsorluğundaki “Kısa Filmde Işık” atölyesi ile bir kısa film festivali kimliği de kazanmış olacak ve bu yıldan itibaren Okan Üniversitesi Öğrenci Filmleri Kısa Film Festivali olarak da anılmaya başlayacak.

Kurmaca ve Belgesel kategorilerinde sahiplerini bulacak olan birincilik ve jüri özel ödüllerinin yanı sıra bu yıl yine ilk kez yarışma kapsamında bir Sony Professional özel ödülü de verilecek ve kısa film yönetmenlerinin teknik anlamda da desteklenmesi ve gelecek projeleri için teşvik edilmesi sağlanacak.

8. Okan Üniversitesi Öğrenci Filmleri Kısa Film Yarışması başvuruları 06 Nisan 2018 tarihine kadar şu adresten gerçekleştirilebilecek: https://www.okan.edu.tr/kisafilm/