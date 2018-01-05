8. ODD Ödülleri sahiplerini buldu! İşte gladyatörler

Bu yıl 8. kez düzenlenen gecede, yılın en başarılı marka ve çalışmaları ödüle layık görüldü. İşte ödül alan gladyatörler;
SATIŞ ÖDÜLLERİ
En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: Nissan
En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Ford Tourneo Courier
En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford
En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: Bentley
En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea
En Çok Satılan Otomobil Markası: Renault
En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Renault
İLETİŞİM ÖDÜLLERİ
Yılın Televizyon Uygulaması: Ford “Ticarette Farklı Olmak Bir Başka-Yeni Ford Tourneo Courier Blackline”
Yılın Gazete Uygulaması: JEEP “Otobüs Kamyon JEEP Bip”
Yılın Radyo Uygulaması: Volkswagen “Volkswagen Binek Araç Tiguan Yolda”
Yılın Fuar Standı Uygulaması: Hyundai “Autoshow 2017”
Yılın Dergi Uygulaması: Opel “Mokka X”
Yılın Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması: Toyota “Toyota Interaktif Showroom”
Yılın Outdoor Uygulaması: Renault “Renault-Nişantaşı City’s”
Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: Fiat “Fiat Motor Sporları: Egea Seni Piste Çağırıyor”
Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Doğuş Otomotiv “Türkiye’nin İlk Trafik Güvenliği Jingle’ı”
Yılın Entegre İletişim Kampanyası: Toyota “Toyota Hybrid”
Yılın Basın Lansmanı: Mercedes-Benz E Serisi
Yılın Basın Lansmanı: Volkswagen Polo
Yılın En Dijital Markası (Vodafone): Ford
Yılın Jüri Özel Ödülü: Mercedes-Benz 50’inci Yıl Etkinliği