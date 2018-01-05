Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>8. ODD Ödülleri sahiplerini buldu! İşte gladyatörler

8. ODD Ödülleri sahiplerini buldu! İşte gladyatörler

Emre ÖZPEYNİRCİ
05.01.2018 - 10:26 | Son Güncelleme:

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin bünyesinde gerçekleyen otomotiv sektörünün en kapsamlı ve prestijli organizasyonu olan “ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2017 Gladyatörleri” çekişmeli bir ödül töreniyle seçildi.

Bu yıl 8. kez düzenlenen gecede, yılın en başarılı marka ve çalışmaları ödüle layık görüldü. İşte ödül alan gladyatörler;

8. ODD Ödülleri sahiplerini buldu İşte gladyatörler

SATIŞ ÖDÜLLERİ
En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: Nissan
En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Ford Tourneo Courier
En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford
En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: Bentley
En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea
En Çok Satılan Otomobil Markası: Renault
En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Renault

İLETİŞİM ÖDÜLLERİ
Yılın Televizyon Uygulaması: Ford “Ticarette Farklı Olmak Bir Başka-Yeni Ford Tourneo Courier Blackline”
Yılın Gazete Uygulaması: JEEP “Otobüs Kamyon JEEP Bip”
Yılın Radyo Uygulaması: Volkswagen “Volkswagen Binek Araç Tiguan Yolda”
Yılın Fuar Standı Uygulaması: Hyundai “Autoshow 2017”
Yılın Dergi Uygulaması: Opel “Mokka X”
Yılın Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması: Toyota “Toyota Interaktif Showroom”
Yılın Outdoor Uygulaması: Renault “Renault-Nişantaşı City’s”
Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: Fiat “Fiat Motor Sporları: Egea Seni Piste Çağırıyor”
Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Doğuş Otomotiv “Türkiye’nin İlk Trafik Güvenliği Jingle’ı”
Yılın Entegre İletişim Kampanyası: Toyota “Toyota Hybrid”
Yılın Basın Lansmanı: Mercedes-Benz E Serisi
Yılın Basın Lansmanı: Volkswagen Polo
Yılın En Dijital Markası (Vodafone): Ford
Yılın Jüri Özel Ödülü: Mercedes-Benz 50’inci Yıl Etkinliği

 

Etiketler: gazetehaberleri , Otomotiv Distribütörleri Derneği , ODD Satış ve İletişim Ödülleri
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri