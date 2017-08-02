MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>8 kişilik aile yok olacaktı! Facia böyle görüntülendi

    8 kişilik aile yok olacaktı! Facia böyle görüntülendi

    DHA
    02 Ağustos 2017 - 14:38Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 15:09

    KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi KOSKEM cankurtaranları, Kandıra’da çeken akıntıya kapılan 8 kişiden oluşan aileyi boğulmaktan böyle kurtardı.

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi KOSKEM cankurtaranları, gözlerini denizde yüzen insanlardan ayırmıyor. KOSKEM cankurtaranları sudaki imdat çırpınışlarına anında müdahale ediyor. Hafta sonu Kandıra’da çeken akıntıya kapılan aile son anda boğulmaktan kurtarıldı. 8 kişiden oluşan Almanya ve Suudi Arabistan’da yaşayan ailenin feryadını duyan cankurtaranlar denizde seferber oldu. Can pazarı yaşanırken 6 kişilik cankurtaran ekibi koordineli bir şekilde çalışarak aileyi sağ salim kıyıya çıkardı.

    171 KİŞİ KURTARILDI

    KOSKEM cankurtaranları hafta sonu 171 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Yoğun bölgelerden olan Cebeci sahilinde 82, Kumcağız sahilinde 67 kişi hayata döndürüldü. Kerpe’de 5 vatandaşı boğulmak üzereyken kurtaran cankurtaranlar Karamürsel bölgesinde 7, Bağırganlı bölgesinde de 5 olaya müdahale etti. Cankurtaranlar Bayramoğlu’nda 4, Sarısu sahilinde de bir kişiyi kurtardı. Ambulans birimi ise 71 vatandaşa sağlık hizmeti verdi.

    Etiketler: Kocaeli , cankurtaran , Deniz , akıntı
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri